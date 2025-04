Koszenie trawy w majówkę. Co na to przepisy?

Tzw. długi weekend majowy to z reguły czas przeznaczony na odpoczynek, ale wiele osób majówkę spędza aktywnie, np. przeprowadzając porządki na swojej działce. W ruch idą najróżniejsze narzędzia, takie jak kosiarki spalinowe lub elektryczne. Tego typu sprzęt ogrodowy może jednak generować uciążliwy dla sąsiada hałas , zatem należy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy w dzień świąteczny można legalnie kosić trawnik?

Polskie przepisy nie definiują dni, w których koszenie trawnika byłoby zakazane. W związku z tym kosząc trawę nawet w oficjalne święta państwowe, nie łamiemy prawa. Rzecz jasna, jeśli koszenie trawy ma miejsce w bliskim sąsiedztwie innych nieruchomości, dobrym obyczajem jest stosowanie się do tzw. niepisanych zasad współżycia społecznego, a te z kolei zakładają, by w niedziele i święta nie zakłócać innym prawa do wypoczynku.