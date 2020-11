W tym sezonie wraca moda na puchówki. Noś je tak, jak Irina Shayk i Sarah Jessica Parker

Puchówka to niekwestionowana królowa zimowych okryć wierzchnich. Zapewnia nam bowiem niezbędny komfort i skutecznie chroni przed chłodem. W tym sezonie dużym powodzeniem cieszą się zwłaszcza puchowe kurtki w mocnych kolorach oraz te uszyte z błyszczącego materiału. Jeśli chcemy pokusić się o odrobinę szaleństwa, wzbogaćmy swoją garderobę o fantazyjny, wzorzysty model. Za inspirację niech posłużą nam stylizacje Iriny Shayk i Sarah Jessiki Parker.

Zdjęcie W oryginalnej puchowej kurtce zaprezentowała się niedawno Irina Shayk /BACKGRID /Agencja FORUM

Zimowa garderoba bez ciepłej puchówki obyć się nie może. Gdy temperatury drastycznie szybują w dół, eleganckie trencze i stylowe peleryny chowamy na dno szafy. Ich miejsce zajmują puchowe kurtki, które zapewniają niezbędny o tej porze roku komfort i ochronę przed chłodem. Choć to okrycie wierzchnie do niedawna uchodziło za modowy koszmarek, który nie posiada zbyt wielu walorów estetycznych, projektanci coraz częściej udowadniają, że to nieprawda.

Reklama

W tym roku na pokazach najbardziej uznanych designerów pojawiły się modele, które przykuwały wzrok energetycznymi kolorami i ciekawym designem. Na wybiegu u Diora, Prady i marki Toga dostrzec można było puchówki w odcieniu krwistej czerwieni i kobaltu, pokryte wzorem moro oraz te o ponadgabarytowej formie, niemalże sięgające kostek. W popularnych sieciówkach furorę robią obecnie połyskujące puchowe kurtki w kolorach srebra i złota, a także uszyte z materiału przypominającego sztuczną skórę.

Jeśli więc chcemy ożywić nieco swoją zimową garderobę, zamiast klasycznej czarnej puchówki, wybierzmy bardziej fantazyjny model. Warto w tym kontekście zainspirować się stylizacjami słynących z doskonałego modowego wyczucia gwiazd. W nietuzinkowej puchowej kurtce zaprezentowała się niedawno Irina Shayk. Znana modelka przechadzając się ulicami Nowego Jorku miała na sobie błękitną puchówkę pokrytą wzorem chmur, która pochodzi z kolekcji Moschino x Palace. Strój Shayk dopełniły czarne legginsy, minimalistyczny sweter z golfem i kozaki na modnej grubej podeszwie.

Zdjęcie We wzorzystym, puchowym płaszczu dała się ostatnio sfotografować Sarah Jessica Parker / James Devaney / Getty Images

We wzorzystej puchówce dała się ostatnio sfotografować również Sarah Jessica Parker. Po raz kolejny udowodniła ona, że tytuł jednej z najbardziej stylowych aktorek w Hollywood w pełni jej się należy. Gwiazda kultowego serialu "Seks w wielkim mieście" w tym sezonie postawiła na barwny, natychmiast przykuwający wzrok model o nazwie "Jungle Pop" marki Farm Rio. Pokryty mozaiką wzorów długi puchowy płaszcz Parker zestawiła z szarym swetrem i jeansami z prostą nogawką. Modową wisienką na torcie były szpilki i maseczka w tym samym, jaskraworóżowym odcieniu.

Chcąc urozmaicić swoje zimowe stylizacje za sprawą awangardowej puchówki, pamiętajmy o umiarze. Wzorzyste okrycie wierzchnie nie znosi bowiem konkurencji. Idealnym dopełnieniem stroju, w którym główną rolę gra wielobarwna kurtka, będą, jak udowadnia Irina Shayk, stonowane, jednokolorowe ubrania. Dzięki temu unikniemy efektu przeładowania. Jeśli jednak jesteśmy zwolenniczkami modowego maksymalizmu, weźmy przykład z Sarah Jessiki Parter i wyrazistą kurtkę połączmy z równie efektownymi akcesoriami. Ważne jednak, by nawiązywały do niej pod względem kolorystyki.