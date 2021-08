Jesienne stylizacje Hailey Bieber. Sweter już jest hitem!

Hailey Bieber to modelka i ikona mody, a prywatnie również żona Justina Biebera. Hailey to także znana z doskonałego wyczucia stylu ulubienica projektantów, którzy są w stanie zrobić wiele, by choć na chwilę pokazała się w ich ubraniach. Nic dziwnego, wszystko, co założy na siebie gwiazda, staje się modowym hitem! Wybrałyśmy dla was trzy, jesienne stylizacje Hailey. Która podoba wam się najbardziej?