Podróż Pendolino za złotówkę? PKP planuje spektakularne zniżki w grudniu

“Pendo za Zeta" to oferta skierowana do dzieci w wieku od 4 do 16 lat (młodsze pociechy mają darmowe bilety). W ramach promocji 14 grudnia młodzi pasażerowie będą mogli podróżować po Polsce za złotówkę .

Choć oferta przejazdu Pendolino za złotówkę dotyczy wyłącznie młodszych pasażerów, to PKP Intercity ma ciekawą propozycję również dla innych podróżnych. Bilety na najbardziej luksusowe (i najszybsze) pociągi Express InterCity Premium (EIP) w okazyjnych cenach kupią także dorośli i rodziny. Zniżki obowiązują na wszystkich trasach obsługiwanych przez przewoźnika. Ceny promocyjnych biletów w zależności od trasy wynoszą od 29 (z Sosnowca do Bielska-Białej) do 99 złotych (Kraków, Katowice lub Sosnowiec - Trójmiasto, Sosnowiec - Malbork). Z Krakowa do Warszawy pojedziemy za 49 złotych, a do Rzeszowa za 39. Natomiast podróż Pendolino z Wrocławia, Bielska-Białej czy Częstochowy do Warszawy będzie kosztowała 59 złotych.