Nowa usługa InPostu stała się hitem. Sprytni turyści mają już swój pomysł

Możliwość szybkiej, bezproblemowej wysyłki pod wskazany, ale zagraniczny adres od dłuższego czasu była marzeniem wielu Polaków - szczególnie tych, którzy na co dzień żyją na emigracji. Podobna opcja, chociaż dostępna, wiązała się jednak ze sporymi kosztami. Wtedy do akcji wkroczyła firma InPost.

InPost, jedna z najpopularniejszych firm logistyki transportu przesyłek w Polsce, uruchomił, ku uciesze wielu, usługę przesyłania paczek międzynarodowych . Przesyłki wysłać można już do siedmiu krajów: Hiszpanii, Portugalii, Francji, Belgii, Holandii, Luksemburga oraz Włoch . Wkrótce na liście dostępnych kierunków ma znaleźć się również Wielka Brytania .

"Nadanie za granicę jest tak samo proste jak każde w InPost. Wchodzisz do aplikacji lub na stronę - wybierasz kraj docelowy, potem rozmiar przesyłki, podajesz dane odbiorcy oraz nadawcy paczki i gotowe. Zaniesiesz paczkę do najbliższego paczkomatu w Polsce, a wkrótce trafi ona do maszyny paczkomat lub punktu PUDO w Paryżu, Madrycie, Brukseli, Lizbonie czy Rzymie" - napisał Rafał Brzoska, prezes InPostu, na platformie X.