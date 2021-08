Anna Wyszkoni zmieniła fryzurę, a fanka jej współczuje

Anna Wyszkoni ma powody do świętowania. Wokalistka na scenie jest już od ćwierć wieku i wciąż odnosi sukcesy. Jej przygoda zaczęła się w zespole "Łzy". Niemal każda kompozycja była hitem. Choć grafik trasy koncertowej był napięty, Anna Wyszkoni wiedziała, że musi zrobić przerwę. Założenie rodziny było kluczowe dla młodej wokalistki. Po latach odmieniona gwiazda pojawiła się na scenie. Spektakularna metamorfoza była szeroko opisywana, a fani nie mogli wyjść z podziwu.

Kiedy po 25 latach wokalista w telewizji śniadaniowej prezentuje swoje nowe muzyczne dziecko, przechodzi to bez echa, bo wszyscy skupiają się na wyglądzie piosenkarki.

Nowa fryzura? To strzał w dziesiątkę. Do tego sukienka w kolorze soczystej pomarańczy ze sznureczkami podkreślającymi talię i złota biżuteria. Trzeba przyznać, że Anna Wyszkoni ponownie zaskoczyła fanów, choć i w tej grupie nie brakowało osób, które zadawały wprost pytania o to, co stało się z twarzą wokalistki. Na złośliwe komentarze odpowiedziała jedna z fanek. Kilka wymownych zdań wystarczyło, aby postawić tamę fali hejtu, która pojawiła się w sieci.

Współczuję bycia osobą publiczną Pani Aniu. Mi jako obcej osobie przykro czytać takie chamskie komentarze na temat Pani wyglądu, mogę się jedynie domyślać, jak bardzo Panią to wszystko musi boleć. To straszne, że żyjemy w takich czasach, gdzie ludzie nie mają hamulców w pisaniu takich świństw drugiej sobie, tego, jak ma wyglądać, zachowywać się, żyć. Życzę Pani, żeby mogła Pani sobie wyglądać, jak chce i żeby nikogo to nie obchodziło albo przynajmniej zachowywał przykre uwagi dla siebie. Pozdrawiam ciepło. Pavlinev, Instagram

W nowym teledysku "Skrabel" Anna Wyszkoni prezentuje się rewelacyjnie. Wokalistka przyznała, że opinia innych nie działa już na nią jak przysłowiowa płachta na byka. Przeszła się przejmować tym, co ludzi powiedzą. Tę postawę prezentuje ostatnio wiele gwiazd. Nie zmienia to faktu, że debata publiczna powinna być utrzymana w ramach przyzwoitości. Co na ten temat sądzicie? Waszym zdaniem metamorfoza Anny Wyszkoni to strzał w dziesiątkę? Nam nowy look wokalistki bardzo się podoba!



