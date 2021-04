​Arabia Saudyjska ogłasza plan zasadzenia 50 miliardów drzew na Ziemi

Następca tronu Arabii Saudyjskiej, Mohammed bin Salman przedstawił dwa ambitne projekty, których celem jest odwrócenie degradacji środowiska i zmian klimatycznych. Zakrojone na szeroką skalę projekty "Zielona Inicjatywa Arabii Saudyjskiej" i "Inicjatywa Zielonego Bliskiego Wschodu" zakładają m.in. posadzenie 50 miliardów drzew, co jest największym planem ponownego zalesiania na świecie.

Zdjęcie Poprzez program Zielona Inicjatywa Arabii Saudyjskiej w kraju ma zostać posadzonych 10 miliardów drzew / 123RF/PICSEL

"Jako wiodący światowy producent ropy naftowej, jesteśmy w pełni świadomi naszej odpowiedzialności za postęp w walce z kryzysem klimatycznym" - powiedział Mohammed bin Salman. Dodał, że zainicjowane działania mają przewodzić kolejnej zielonej erze. Poprzez program Zielona Inicjatywa Arabii Saudyjskiej w kraju ma zostać posadzonych 10 miliardów drzew - co odpowiada rekultywacji około 40 milionów hektarów zdegradowanych terenów, i ma przyczynić się do 12-krotnego wzrost powierzchni zadrzewionej.

Jednak skala tego przedsięwzięcia jest znacznie większa. "We współpracy ze swoimi braćmi z krajów Bliskiego Wschodu, Arabia Saudyjska stara się zasadzić dodatkowe 40 miliardów drzew na Bliskim Wschodzie" - powiedział książę. Dodał, że inicjatywa ma na celu zasadzenie w sumie 50 miliardów drzew, co jest największym planem ponownego zalesiania na świecie i dwukrotnie większym niż Wielki Zielony Mur" - powiedział.

Projekt Wielki Zielony Mur został opracowany w 2005 roku podczas szczytu Wspólnoty Państw Sahelu i Sahary i był wspierany przez Unię Afrykańską. Jego celem było utworzenie "pasa zieleni" ciągnącego się z zachodu na wschód Afryki, z Senegalu do Dżibuti w regionie Sahelu. I była to druga, co do wielkości inicjatywa regionalna.

