Marcelo Toledo zazwyczaj tworzy rzeźby i biżuterię z metalu. Teraz argentyński artysta pracuje z nowym materiałem: zużytymi maseczkami, strzykawkami, odpadami medycznymi, aby stworzyć wystawę poświęconą bolesnemu wpływowi wirusa i trwającej pandemii.

Artysta, który wykonał biżuterię do musicalu "Evita" na Broadwayu i unikalne dzieła dla Baracka Obamy i Madonny, był jednym z pierwszych w Argentynie, którzy rok temu zachorowali na COVID-19. Był hospitalizowany przez osiem dni. To doświadczenie odcisnęło piętno na jego życiu i stało się inspiracją. Postanowił więc stworzyć artystyczną dokumentację pandemii. W tym celu gromadził różne, związane z trwającą pandemią, odpadki: maseczki, strzykawki, elementy medyczne, ale również wycinki z gazet.

"Jestem podekscytowany, że mogę przekształcić ból w piękno, a ta wystawa jest właśnie tym, pokazuje wszystko, co dzieje się z nami jako społeczeństwem" - powiedział w rozmowie z Reutersem 45-letni Toledo pracując w swoim warsztacie w dzielnicy San Telmo w Buenos Aires.

Dzieła sztuki, które będą pokazywane od września w przestrzeni publicznej w centrum Buenos Aires, będą wykonane z materiałów jednorazowego użytku lub śmieci, wiele z nich jest zapakowanych w próżniowe torby. Jednak wszystkie nierozerwalnie związane są z trwającą pandemią.

"Po raz pierwszy robię wystawę, do przygotowania której nie muszę kupować żadnego elementu" - przyznał. Na wystawie, wśród eksponatów, będzie można zobaczyć m.in. statek, który symbolicznie mija recyklingową, targaną burzami wyspę. Ma to nam uświadomić, jak ważna jest troska o środowisko. Jak wyjaśnia sam autor, to dzieło będzie również doskonałą metaforą tego, co się z nami stało w trakcie pandemii. "Ta pandemia jest jak globalna burza" - dodaje.

