Oskar Cyms szczerze o "365 dni: Ten dzień"

Oskar Cyms to autor utworu "My girl", który pojawił się na ścieżce dźwiękowej do nowej produkcji Blanki Lipińskiej. Okazuje się, że nie tylko film cieszy się dużą popularnością — piosenka Oskara, która zarazem jest jego debiutem, stała się hitem, co dało mu autorowi dużą rozpoznawalność w Polsce i za granicą, tym samym poszerzając możliwości dalszej kariery. Jak przyznaje Oskar Cyms w podcaście Katarzyny Zdanowicz, utwór znalazł się w samej czołówce odtwarzań w aplikacji Shazam, wyprzedzając Eda Sheerana, czy Camilę Cabello. Film "365 dni: Ten dzień" jednak nie przypadł do gustu każdemu — negatywnych opinii o produkcji jest wiele. Co więc myśli o niej sam autor hitu "My girl"?

Autor hitu "My girl": "Nie starczyło czasu"

Katarzyna Zdanowicz, dziennikarka Polsat News w podcaście "Zdanowicz. Pomiędzy wersami" zapytała Oskara, czy widział film "365 dni: Ten dzień". Piosenkarz nieśmiało przyznał, że oglądał tę ekranizację, jednak trudno mu było zdradzić swoją opinię na temat filmu Blanki Lipińskiej. Najpierw uśmiechnął się tylko, jednak zachęcony słowami Katarzyny Zdanowicz, powiedział:

Oglądałem film, jeżeli mam być szczery, to przyznam, że nie cały - czas nie pozwolił. Natomiast było mi bardzo miło, że mogłem brać udział w tak dużym projekcie, który rozszedł się na cały świat

Cały odcinek podcastu obejrzycie poniżej.

Jakie jest wasze zdanie na temat piosenki "My girl" Oskara Cymsa? Czy młody muzyk ma szansę na światową karierę?

