​Europejski Pakt na rzecz klimatu - ważne jest zaangażowanie każdego z nas

Polskimi ambasadorami programu, na dzień dzisiejszy, są, m.in.: Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, Urszula Sara Zielińska, posłanka na Sejm, Katarzyna Smętek, przewodnicząca Młodzieżowej Rady Klimatycznej, Oskar Kulik, przedstawiciel WWF Polska, Agnieszka Oleksyn-Wajda, radca prawny, dyrektor Instytutu Zrównoważonego Rozwoju na Uczelni Łazarskiego.

Europejski Pakt na rzecz Klimatu zachęca wszystkich do działania i jednoczy wokół wspólnej walki o bardziej zielony, zdrowy, oparty na zrównoważonym rozwoju świat. Organizacje i osoby prywatne mogą podjąć zobowiązanie do działania na rzecz klimatu. Zobowiązania te mogą dotyczyć nie tylko małych, zrównoważonych wyborów, ale również dużych, odważnych inicjatyw. Chodzi o praktyczne zmiany, które mają znaczenie w naszym codziennym życiu - od tego, jak produkujemy, konsumujemy, przemieszczamy się, ogrzewamy czy chłodzimy nasze domy, po to, jak pracujemy i po prostu żyjemy.

"Kryzys klimatyczny już teraz dotyczy każdego z nas. Dobra wiadomość jest taka, że wszyscy wspólnie możemy coś z tym zrobić. Walka z tym kryzysem nie polega tylko na wyznaczaniu celów, zmianie przepisów, czy realizowaniu inwestycji. Sześć miesięcy po inauguracji Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu, naprawdę budujące jest to, jak wielu ambasadorów dołączyło do inicjatywy i działa wspólnie dla dobra Europy. Razem możemy wiele zdziałać, dlatego zapraszam wszystkich, aby do nas dołączyli!" - mówi Frans Timmermans, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. Europejskiego Zielonego Ładu.

Pakt pokazuje, jak łącząc siły, wspólnie możemy walczyć ze zmianami klimatycznymi. Każdy może zostać Ambasadorem Paktu, każdy podjąć zobowiązanie klimatyczne w imieniu swoim lub w imieniu organizacji jaką reprezentuje.

Każde indywidualne zobowiązanie zostanie wliczone do globalnej próby ustanowienia światowego rekordu Guinnessa w największej liczbie zobowiązań klimatycznych odnotowanych w ciągu jednego miesiąca. Aby osiągnąć ten cel, potrzeba łącznie 141 000 zobowiązań w okresie od połowy czerwca do połowy lipca b.r.

Do Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu i próby ustanowienia rekordu Guinnessa może dołączyć każdy z nas. Wystarczy wejść na platformę Count us in i zgłosić swoje zobowiązanie. Mogą to być małe codzienne czynności, jak jazda rowerem czy odłączanie ładowarki po zakończeniu ładowania, lub duże, wymagające inwestycji, jak ocieplenie domu, wymiana pieca, czy zainstalowanie fotowoltaiki. Każde działanie się liczy i ma sens!

Więcej szczegółów: https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/pact_pl

O Europejskim Pakcie na rzecz Klimatu i Zielonym Ładzie

Europejski Pakt na rzecz Klimatu, zapoczątkowany przez Komisję Europejską, jest częścią Europejskiego Zielonego Ładu i pomaga UE w osiągnięciu neutralności klimatycznej w Europie, jako pierwszemu kontynentowi na świecie do 2050 roku. Celem Zielonego Ładu jest uczynienie gospodarki UE zrównoważoną poprzez przekształcenie wyzwań klimatycznych i środowiskowych w szanse oraz zapewnienie sprawiedliwej transformacji.

Łącząc podejście systemowe - na poziomie polityki Zielonego Ładu z wsparciem dla działań indywidualnych w ramach Paktu Klimatycznego, mamy szanse wspólnie ograniczyć nasz negatywny wpływ na klimat.