Ewelina Lisowska - jak zaczynała karierę?

Ewelina Lisowska zyskała rozpoznawalność dzięki udziałowi w programie muzycznym X Factor, w którym dotarła do półfinału. Po zakończeniu show kariera Lisowskiej nabrała tempa. Wokalistka od 2012 roku nie daje o sobie zapomnieć. Listowska wzięła udział w programie "Dancing with the Stars: Taniec z Gwiazdami". Była również uczestniczką show Polsatu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

Lisowska ma dobry kontakt z fanami. Wokalistkę na Instagramie śledzi ponad 277 tys. użytkowników. Piosenkarka chętnie dzieli się z fanami informacjami o nowych projektach muzycznych. Publikuje również zdjęcia z wakacji - chętnie pokazuje smukłe ciało w bikini.

Reklama

Instagram Post

Ewelina Lisowska świętuje okrągłe urodziny

Niedawno Lisowska świętowała 30. urodziny. Z tej okazji zorganizowała huczne przyjęcie, na które zaprosiła bliskie osoby. Piosenkarka na Instagramie pochwaliła się prezentami, jakie dostała od przyjaciół. Szczególnie przypadł jej do gustu portret Fridy Kahlo.

Wokalistka zamieściła na Instagramie krótki film, ukazujący, jak przebiegała impreza. Na początku goście bawili się w domu, jednak później przyjęcie przeniosło się na zewnątrz. Zabawie towarzyszyła muzyka, a pod koniec świętowanie solenizantka została wrzucona do pobliskiego basenu.

Ewelina Lisowska we wpisie zaznaczyła, że jest szczęśliwa i czuje się spełniona. Twierdzi, że wiele udało jej się osiągnąć i z optymizmem patrzy w przyszłość. "Mam 30 lat i jestem dokładnie tam, gdzie powinnam być, wśród ludzi i zwierząt, których kocham" - zaznaczyła.

Instagram Post

Fani nie mogę uwierzyć w to, ile Ewelina Lisowska ma lat

W komentarzach pod urodzinowymi postami Eweliny Lisowskiej nie brakuje ciepłych słów od fanów. Obserwatorzy składają życzenia i zwracają uwagę, że wokalistka nie wygląda na swój wiek. Ich zdaniem dziewczęca uroda i smukła sylwetka sprawiają, że piosenkarka prezentuje się jak nastolatka. "Nie wyglądasz na 30. Mówię serio", "Niby 30 lat, ale wciąż z wyglądu 18-nastka" - zaznaczają.

Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

***



Przeczytaj również:



Zasnęła z obrączką na palcu



Na Grenlandii spadł deszcz. To pierwsza taka sytuacja w historii



Zdjęcie Maryli Rodowicz obiegło sieć. "Nawet bym nie poznał"



Potrójne morderstwo w Opolu Lubelskim. Sprawiedliwość po 20 latach