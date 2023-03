Gwara młodzieżowa z czasów PRL-u. Sprawdź, czy je znasz. Mało kto pamięta!

Gwara młodzieżowa z czasów PRL-u

Każde z pokoleń posługuje się specyficznym słownictwem, które rozumiane jest głównie przez osoby w podobnym wieku, a nazywane jest gwarą młodzieżową. Takie słownictwo stanowi zdecydowanie duży problem dla innych grup wiekowych, gdyż go nie rozumieją. To właśnie slang młodzieżowy tworzy barierę komunikacyjną oraz dystans między rozmówcami w różnym wieku. Do pokoleń posługujących się gwarą młodzieżową zaliczają się także osoby urodzone w czasach PRL-u. Jeżeli urodziłeś się w czasach PRL-u, to musisz zdobyć 20 punktów w naszym quizie!

