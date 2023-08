Spis treści: 01 Horoskop na poniedziałek 14.08.2023 - BARAN

02 Horoskop na poniedziałek 14.08.2023 - BYK

03 Horoskop na poniedziałek 14.08.2023 - BLIŹNIĘTA

04 Horoskop na poniedziałek 14.08.2023 - RAK

05 Horoskop na poniedziałek 14.08.2023 - LEW

06 Horoskop na poniedziałek 14.08.2023 - PANNA

07 Horoskop na poniedziałek 14.08.2023 - WAGA

08 Horoskop na poniedziałek 14.08.2023 - SKORPION

09 Horoskop na poniedziałek 14.08.2023 - STRZELEC

10 Horoskop na poniedziałek 14.08.2023 - KOZIOROŻEC

11 Horoskop na poniedziałek 14.08.2023 - WODNIK

12 Horoskop na poniedziałek 14.08.2023 - RYBY

Horoskop na poniedziałek 14.08.2023 - BARAN

Zapomnij dziś o tym, co było wczoraj. Schowaj wszelkie urazy głęboko do kieszeni. Zmień rutynę dnia a szybko zobaczysz, jak może być przyjemnie. Popołudniu nie siedź samotnie w domu. Możesz dziś spotkać swoją wielką miłość. Wyrusz na poszukiwania przygody i zabierz ze sobą swoich ukochanych przyjaciół. Razem będzie wam raźniej.

Horoskop na poniedziałek 14.08.2023 - BYK

Przed tobą dzień spokojny i w miarę udany. W pracy nie będzie nic, co zaskoczy ciebie na minus. Ale plusów się też nie spodziewaj. Po pracy otrzymać możesz wiadomość lub telefon, który wprawi ciebie w bardzo pozytywny nastrój. Otrzymasz bowiem zaproszenie na ważne spotkanie. Możesz tam poznać kogoś, kto już niebawem stanie się dla ciebie ważny.

Horoskop na poniedziałek 14.08.2023 - BLIŹNIĘTA

W miłości czekać ciebie może dobry dzień pod warunkiem, że poświecisz go swojej ukochanej osobie. Zadbaj o wspólne rozrywki i w ogóle o to, by było wam naprawdę dobrze i miło. To działanie wprowadzi waszą relację na nowy, wyższy poziom zażyłości a to już krok do czegoś naprawdę wielkiego. Nie zmarnuj tego dnia i jego energii.

Horoskop na poniedziałek 14.08.2023 - RAK

To będzie szczęśliwy dzień dla ciebie i całej twojej rodziny. Poczujesz się kochany, bezpieczny oraz bardzo potrzebny. Wszelkie kłopoty okażą się mniejsze niż sądziłeś i możesz się za nie wziąć od razu na nic nie czekając. Zażegnasz dziś też wszelkie konflikty, zwłaszcza ten jeden, osobisty, który spędzał ci sen z powiek. Dziś położysz temu kres.

Zdjęcie Horoskop dla wszystkich znaków zodiaku / 123RF/PICSEL

Horoskop na poniedziałek 14.08.2023 - LEW

Spotka dziś ciebie prawdziwe szczęście w miłości ale tylko wtedy, kiedy będziesz szczery. Nie traktuj innych lekceważąco ani lekkomyślnie gdyż takie postępowanie może obrócić się przeciwko tobie. Ktoś szybko rozpozna twoje intencje i zrezygnuje ze spotkania a ty zostaniesz sam na lodzie. Jeśli będziesz szczery to i szczerość z tej drugiej strony tez ciebie spotka i będziesz mieć udaną randkę.

Horoskop na poniedziałek 14.08.2023 - PANNA

Bądź dziś w pracy wyrozumiały oraz szczery jednocześnie nie dając sobie wejść na głowę. Pilnuj swoich spraw. Kierując się dobrą wolą możesz innym pozwolić na więcej niż jest to potrzebne i będzie ci potem trudno wywiązać się z danych obietnic. A słów trzeba dotrzymywać. Działaj ale w granicach zdrowego rozsądku.

Horoskop na poniedziałek 14.08.2023 - WAGA

Nie w głowie ci dziś zawodowe obowiązki choć uciec na dobre od nich się nie da. Musisz zrobić minimum, by nikt ni zarzucił tobie, że nie wywiązujesz się z wykonywania służbowych zadań. Po pracy i na wieczór ogarnie ciebie bardzo romantyczny nastrój. Pozytywnie przełoży się na to na relację z twoją drugą połową. A to dobrze wróży dla dobra twojego związku.

Horoskop na poniedziałek 14.08.2023 - SKORPION

Różne dziś sprawy wyjaśnią się na twoją korzyść. Będziesz, dzięki temu, w dobrym humorze i nawet odpuścisz wszelkie konflikty i nieporozumienia. Dojdziesz do wniosku, że szkoda dnia na niesnaski. Zaplanuj podróż. Nawet na kilka dni. To ci dobrze zrobi i nabierzesz dystansu do ludzi i miejsc. Wieczorem przyjaciel podzieli się z tobą dobrą wiadomością.

Zdjęcie Horoskop dla wszystkich znaków zodiaku. Wróżka Aira zdradza, co nas czeka / 123RF/PICSEL

Horoskop na poniedziałek 14.08.2023 - STRZELEC

Poczujesz się gotowy do zdobywania nowych umiejętności. Stwierdzisz, że czegoś ci jeszcze brakuje. Z zapałem przystąpisz do nauki nowych rzeczy. Poszukasz kursów lub też innej formy doskonalenia swoich zawodowych umiejętności. Twoja dociekliwość doprowadzi cię do zaskakujących wniosków zwłaszcza o tobie samym.

Horoskop na poniedziałek 14.08.2023 - KOZIOROŻEC

Możesz dziś liczyć na przypływ gotówki. Pieniądze z pewnego projektu wreszcie znalazły się na twoim koncie. Zajmiesz się ich wydawaniem i planowaniem wakacyjnego wyjazdu przez co zupełnie zapomnisz dziś o swoich przyjaciołach. Będziesz musiał im to bardzo szybko wynagrodzić inaczej możesz ich stracić.

Horoskop na poniedziałek 14.08.2023 - WODNIK

Pojawi się dziś szansa na pomyślne załatwienie spraw urzędowych czy też bankowych. Jeśli masz coś takiego do załatwienia, dobrze się do tego przygotuj i zrób to dziś, bo dziś się uda. Szczęście ci sprzyja i wykorzystaj to w pełni. Unikaj osób, które wywołują u ciebie dyskomfort. To znak, że z nimi jest coś nie tak.

Horoskop na poniedziałek 14.08.2023 - RYBY

Ktoś może chcieć namówić ciebie do osobistych zwierzeń lub do plotek na czyjś temat. Bardzo z tym uważaj. Coś, co powiesz, może zostać użyte przeciwko tobie. Bądź uprzejmy ale również staraj się zachować dystans i miej się na baczności. Nic złego nie powinno ci się przytrafić. Wieczorem zadbaj o swój relaks z dobrą książką.

