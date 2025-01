Grzyby wykorzystywane są głównie na polu kulinarnym. Bogaty smak, chrupka konsystencja i głęboki aromat — to właśnie one zachęcają nas do włączenia ich do jadłospisu. Przez długi czas miały jednak łatkę produktów raczej ubogich, gdy mowa o składnikach odżywczych. Choć w ostatnich latach ta reputacja została przynajmniej w części obalona, nadal nie wszyscy zdają sobie sprawę, że grzyby mogą wspomagać pracę mózgu.