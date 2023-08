Strzelec (22 listopad-21 grudzień)

Kobieta spod znaku Strzelca uważana jest za najpiękniejszą kobietę na całej planecie i nie ma sobie równych. Nie chodzi tylko o jej wygląd, ale również o nietuzinkowy charakter, który działa na innych niczym magnes. Warto wspomnieć, że kobieta spod tego znaku to urodzona optymistka, którą cechują niezwykłe pokłady energii, dlatego zawsze jest miło przebywać w jej towarzystwie. Dodaje innym otuchy i potrafi zrozumieć ich jak nikt inny. Jej empatia do ludzi i zwierząt budzi w innych ogromny podziw, a piękna dusza nie pozwala oderwać od niej wzroku. Bardzo trudno jest zmęczyć się obecnością Strzelca, gdyż jej poczucie humoru potrafi rozbawić do łez prawie każdego. Dlatego ludzie uwielbiają się nią otaczać.

Zdjęcie / Getty Images

Kobieta spod tego znaku to również bardzo ambitna osoba, a innym podoba się to, że potrafi o siebie należycie zadbać. To często wybierana partnerka na całe życie. Gdy już jakiemuś mężczyźnie uda się zdobyć kobietę spod znaku Strzelca, to nigdy już jej nie wypuści ze swoich rąk. Będzie podziwiał jej urodę i osobowość każdego dnia i nie da jej zapomnieć o tym, jak bardzo jest wyjątkowa. Zodiakalny Strzelec nie musi być zazdrosny o swojego partnera, gdyż jest dla niego całym światem i nie dostrzega on nikogo innego.

Zdjęcie / Pixabay.com

Panna (24 sierpień-23 wrzesień)

Kobieta spod znaku Panny to drugi najpiękniejszy znak tuż po Strzelcu. Co ją wyróżnia? Przede wszystkich jej delikatność i tajemniczość, która wręcz kusi mężczyzn. Ta kobieta podziwiana jest za nienaganny wygląd, zazwyczaj jej uroda jest łagodna i budzi w innych zaufanie. Mężczyźni uwielbiają w niej samozaparcie, dzięki któremu dąży nieustannie do wyznaczonych sobie celów. Jest niepokonana i to podoba się innym. Do swoich obowiązków podchodzi sumiennie, więc to idealny materiał na żonę.

Zdjęcie / Getty Images

Mężczyźni potrafią długo zabiegać o zodiakalną Pannę i lubią to, że stawia im wyzwania. Kobieta spod tego znaku jest dosyć wymagająca, więc mało kto jest w stanie zdobyć jej serce. Panna ostrożnie wybiera swoich partnerów i nie szuka takich, którzy zwracają uwagę wyłącznie na jej wygląd. O tę kobietę należy się starać, gdyż łatwo się może kimś znudzić.

Zdjęcie / Getty Images

