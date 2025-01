Teoria historii życia potwierdza, że bezpieczeństwo materialne i brak realnych zagrożeń (np. w postaci wojny) wpływa na tzw. bieg naszego życia. W trudnych czasach średnia życia się zmniejsza, ludzie niejako muszą szybciej osiągać kamienie milowe, takie jak własny dom i dzieci. W czasach dobrobytu średnia życia znacznie się wydłuża, co pozwala na dłuższe cieszenie się młodością - mamy do czynienia z tzw. "rozciągniętym cyklem życia". Widać to na przykładzie milenialsów, a jeszcze wyraźniej u pokolenia Z, które wychowało się ze smartfonem w ręku i dostępem do mediów społecznościowych. Dla przedstawicieli tych pokoleń świat stał się pudełkiem czekoladek, z którego można wybierać dowoli i wedle uznania. Można zbudować dom i założyć rodzinę, ale można też pracować zdalnie z rajskiej wyspy, piąć się po szczeblach kariery, podróżować, rozwijać naukowo i na setki innych sposobów. Można też łączyć poszczególne elementy, ale by umiejętnie wybrać z tego ogromu możliwości i określić własną tożsamość, potrzeba czasu.