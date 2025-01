Dużą popularnością cieszy się ulga na internet. Podatnicy mogą odliczyć wydatki na usługi internetowe, niezależnie od miejsca oraz formy korzystania, o ile są ponoszone na cele prywatne. Ulga przysługuje, jeśli we wcześniejszych latach nie skorzystaliśmy z tego odliczenia albo pierwszy raz wykorzystaliśmy ulgę w zeznaniu podatkowym za 2022 rok. Wynika to z faktu, że z tego odliczenia można skorzystać tylko w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych.

To, jaką kwotę podatnik może odliczyć od podatku, zależy od kategorii, do której się zalicza.

Podatnicy mogą odliczyć od podatku ulgę na nowe technologie. Oferuje ona odliczenie 50 proc. wydatków na nowe technologie, o ile nie przekroczą one ubiegłorocznego dochodu z działalności gospodarczej. Do uzyskania ulgi potrzebna będzie opinia jednostki naukowej o nowej technologii oraz dokumenty potwierdzające wysokość poniesionych wydatków. Dotyczy ona użytkowników PIT-36 i PIT 36-L.

Osoby, które samodzielnie oszczędzają na emeryturę, korzystając z IKZE (Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego) , mogą liczyć na odliczenie od podatku do maksymalnie 9388,80 zł. Przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą mogą odliczyć do 14 083, 20 zł.

Ulga dla młodych pozwala osobom do 26 roku życia na zwolnienie z podatku dochodowego do kwoty 85 528 zł rocznie. Natomiast ulga odsetkowa umożliwia odliczenie wysokości odsetek od kredytu hipotecznego do kwoty odpowiadającej 374 290 zł. Do uzyskania ulgi potrzebne będą dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków oraz zaświadczenie o wysokości zapłaconych odsetek.