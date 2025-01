Wybierasz się do sanatorium , ale nie masz komu przekazać pod opiekę swojego pupila? Część placówek w Polsce umożliwia kuracjuszom zakwaterowanie wraz ze swoim psem lub kotem . Należy jednak pamiętać, że pobyt w sanatorium ze zwierzakiem niekiedy możliwy jest, jeśli wykupujemy pobyt komercyjny .

Jeśli wybieramy się do sanatorium ze skierowaniem z Narodowego Funduszu Zdrowia , przeważnie regulaminy ośrodków zakazują posiadania w nich zwierząt. I jest to zdecydowana większość - z 10 losowo wybranych przez nas uzdrowisk w Polsce, żadne z nich nie wyraziło zgody na pobyt z czworonogiem w ramach pobytu z kontraktu z NFZ. Ponadto wiele ośrodków oferujących pobyt komercyjny również nie przyjmuje kuracjuszy ze zwierzętami.

Biorąc jednak pod uwagę pobyt komercyjny, musimy się liczyć z dodatkowym wydatkiem za zakwaterowanie psa lub kota. Jeszcze w zeszłym roku za zakwaterowanie zwierzaka należało zapłacić ok. 50 zł za dobę, ale od stycznia br. ceny poszły w górę i obecnie w wielu ośrodkach to wydatek ok. 100 zł za dobę.