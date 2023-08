Ile zarobi, tyle wyda. Te znaki zodiaku mają pecha do pieniędzy

Mówi się, że pieniądze szczęścia nie dają, a mimo to każdy dąży do bogactwa. Nie wszystkim się to jednak udaje. Niektórzy mają większe predyspozycje do bogacenia się niż inni. A pozostali mają wyjątkowego pecha do pieniędzy, które nie chcą się ich trzymać. Które znaki zodiaku nie mogą liczyć na szczęście w finansach? Sprawdź, czy jesteś w tej grupie.

