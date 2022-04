Ich woń odstrasza gryzonie. Azjatycka lilia hitem polskich ogrodów

Aby przegonić ze swego ogrodu myszy, nornice lub krety wystarczy zasadzić szachownicę cesarską. Sprawdź, kiedy to najlepiej zrobić, jak ją uprawiać i pielęgnować oraz czy jej hodowla może ci zaszkodzić.

Szachownica cesarska - warunki

Szachownica cesarska - podobnie jak tulipany, mieczyki czy dalie należy do rodziny liliowców - jest rośliną cebulową. Choć ma budowę podobną do tulipanów, rośnie na sztywnych łodygach, a kwiaty wypuszcza do dołu jak lilie. Jest rośliną o niskich wymaganiach - nie należy jej zbyt często podlewać. Wystarczy jej słoneczne stanowisko oraz przepuszczalna gleba o odczynie obojętnym. Uważaj jednak, żeby nie wystawiać jej na przeciągi - ich nie toleruje!

Zdjęcie Cebulki szachownicy cesarskiej przechowujemy w wilgotnym torfie / 123RF/PICSEL

Szachownica cesarska - sadzenie

Szachownicę cesarską rozsadza się z cebulek przechowywanych w wilgotnym torfie. Wsadzamy je do ziemi na przełomie lata i jesieni - pod koniec sierpnia lub początkiem września. Jeśli w naszym ogrodzie brakuje odpowiedniej gleby, przygotowujemy specjalne podłoże pod roślinę, a następnie umieszczamy w nim cebulki. Nie zakopuj ich za płytko, ani zbyt głęboko. Optymalna głębokość to trzykrotność wielkości zasadzanej cebulki.

Szachownica cesarska - uprawa i pielęgnacja

Szachownica cesarska wymaga gleby bardzo żyznej i przepuszczalnej oraz wilgotnej i zasobnej w składniki pokarmowe. Jeśli wiesz, że twój ogród nie spełnia tych warunków, musisz dostarczać roślinie odpowiednich elementów samodzielnie. Podczas uprawy zwróć uwagę na nasłonecznienie stanowiska - najlepiej, żeby roślina była oświetlona, ale nie paliło jej słońce. Zadbaj również o odpowiednią temperaturę, by uchronić ją przed przemarznięciem na wiosnę. Pęd kwiatostanowy przycinamy dopiero po rozpoczęciu przez niego zasychania. Liści nie ruszamy, ponieważ do swych ostatnich dni będą służyć za pożywienie podziemnej części rośliny.

Zdjęcie Szachownica cesarska wypuszcza kwiaty do dołu jak lilie / 123RF/PICSEL

Szachownica cesarska - lek czy trucizna?

Choć dawniej szachownica cesarska była wykorzystywana w medycynie domowej jako lek, dzisiaj zaleca się zachowanie ostrożności w jej otoczeniu. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że ten kwiat zawiera imperialinę, przez co jest rośliną silnie trującą. To właśnie dlatego odstrasza gryzonie, a do pracy przy niej zaleca się zakładanie gumowych rękawiczek.