Bigos, leczo i inne dania z “recyklingu"

Jeśli w domu zostało sporo wędlin i różnego rodzaju mięsiwa można wykorzystać je do przygotowania bigosu, mięsnego farszu do pierogów, usmażyć jajecznicę. Zarówno wędliny, jak i warzywa można wykorzystać także do przygotowania lecza. Świetnie sprawdzi się też zapiekanka przygotowana na bazie resztek ze świąt, warzywno-mięsne curry czy też przygotowane w piekarniku pizza bądź frittata.

Mrożenie jedzenia

Zdjęcie Resztki jedzenia ze świąt można zamrozić / 123RF/PICSEL

Jeśli po kolacji wigilijnej zostało wiele potraw, aby nie musieć ich wyrzucać warto je zamrozić. Do zamrażarki można wrzucić też wędliny, warzywa i owoce oraz pozostałe po świętach wypieki. Należy jednak pamiętać, że ciasta z galaretką nie nadają się do mrożenia.

Jadłodzielnia

W większości większych polskich miast znaleźć można także jadłodzielnie. Szafy, lodówki lub inne miejsca, do których można włożyć potrawy i inne produkty spożywcze, których nie udało się na skonsumować w trakcie świąt. Zaletą tego rozwiązania jest nie tylko niemarnowanie jedzenia, ale także możliwość podzielenia się nim z osobami potrzebującymi. Listę miejsc umożliwiających dzielenie się jedzeniem można znaleźć wpisując w wyszukiwarkę hasła “jadłodzielnia" lub “foodsharing" i nazwę miasta.



“Odświeżanie" pieczywa

Czerstwe pieczywo nieprzyjemnie kaleczy język i z trudem przechodzi przez gardło? Sposobem na drugie życie dla takiego chleba jest włożenie go do piekarnika. Pieczywo należy lekko skropić wodą i włożyć do piekarnika rozgrzanego do temperatury 180 stopni Celsjusza. Chleb trzeba piec do momentu, gdy skórka znów będzie chrupiąca, może to potrwać około 10-15 minut.



Zdjęcie Czerstwe pieczywo można wykorzystać na wiele sposobów / 123RF/PICSEL

Innym sposobem jest odświeżenie chleba z pomocą pary wodnej. W tym celu należy wlać wodę do dużego garnka, w takiej ilości by przykryła dno, następnie wkładamy mniejszych pojemnik, wypełniony do ¼ wysokości wodą. Na mniejszym garnuszku kładziemy talerzyk a na nim chleb. Wszystko przykrywamy pokrywką. Proces odparzania potrwa około 5 minut od momentu zagotowania wody. Pieczywo należy zdjąć, gdy będzie miękkie i sprężyste.



Z czerstwego chleba można też przygotować grzanki, a bułki wysuszyć i zetrzeć na bułkę tartą.



Dzięki tym metodom jedzenie się nie zepsuje i wyrzucimy go po tych świętach mniej, co jest dobre zarówno dla naszych portfeli, jak i środowiska.



