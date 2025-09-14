Kiedy warto pomyśleć o schowku magazynowym?

Wiele osób boryka się z problemem gromadzenia z reguły niepotrzebnych już rzeczy, bowiem z jakichś powodów, np. sentymentalnych, żal im się z nimi rozstać. Niestety o skali naszej "kolekcji" uświadamiamy sobie m.in. w momencie przeprowadzki, kiedy w samochodzie brakuje już miejsca lub co gorsze - nasze rzeczy nie mieszczą się w nowym mieszkaniu czy domu.

Z usługi wynajęcia magazynu do przechowywania rzeczy musieli niedawno skorzystać Agata i Andrzej Dudowie, opuszczając Pałac Prezydencki i przenosząc się do mieszkania w Krakowie. Okazało się bowiem, że podczas przeprowadzki nie sposób szybko i sprawnie pomieścić wszystkich rzeczy w jednym miejscu, o czym mówił były prezydent w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim.

Schowki mogą się okazać pomocne także podczas remontu, gdy z uwagi na zakres planowanych prac zachodzi potrzeba wyniesienia większości przedmiotów.

Wówczas, nie chcąc pozbywać się wartościowych dla nas przedmiotów, istnieje możliwość wynajęcia schowka lub magazynu do przechowywania. Na rynku wiele firm oferuje takie usługi i różnią się one nie tylko ceną, ale i powierzchnią magazynu oraz materiałem, z którego schowek został wykonany.

Czego nie można przechowywać w schowku magazynowym?

Popularnymi schowkami są kontenery blaszane, nazywane potocznie blaszakami. Zazwyczaj są one ustawione na dużym placu pod gołym niebem. Niektórzy operatorzy takich kontenerów chcąc zwiększyć swoją konkurencyjność w branży, oferują klientom pewne udogodnienia, czyniąc kontenery w 100 proc. samoobsługowymi.

Mowa o m.in. procesie wynajęcia schowka, który odbywa się poprzez stronę internetową lub aplikację, bez potrzeby zawierania umów w formie papierowej. Wówczas klient z poziomu aplikacji ma także możliwość otwarcia bramy pozwalającej na wejście na plac oraz samego schowka. Przeważnie dostęp do schowka jest możliwy przez 24 godziny na dobę.

Zanim jednak zdecydujemy się na skorzystanie z takiej usługi, warto dokładnie prześledzić regulamin danej firmy, bowiem nie każdą rzecz można przechowywać w schowku czy kontenerze. Niektórzy operatorzy schowków zakazują składowania np. roślin, substancji chemicznych, dzieł sztuki, biżuterii, rzeczy emitujących zapachy czy artykułów spożywczych z krótką datą przydatności do spożycia.

W tzw. blaszkach, przynajmniej w większości przypadków, z powodzeniem możemy trzymać m.in. sprzęt gospodarstwa domowego, meble, narzędzia, dokumenty, pamiątki, książki, zabawki, wózki, łóżeczka, rowery narty, kajaki, deski surfingowe, ubrania, buty, a nawet pojazdy mechaniczne np. skutery, motocykle, quady.

Schowki nierzadko wyposażone są w wewnętrzne oświetlenie i monitoring. Ponadto można znaleźć oferty z kontenerami blaszanymi, które pokryte są specjalną farbą refleksyjną, odbijającą promienie słoneczne, co ma na celu obniżenie temperatury w schowku.

Miejsce na składowanie rzeczy można również wynająć w magazynie murowanym, ale zazwyczaj ich cena jest znacznie wyższa, niż w przypadku schowków blaszanych.

Schowki magazynowe różnią się ceną w zależności od ich powierzchni 123RF/PICSEL

Ile kosztuje wynajęcie schowka?

Miesięczny koszt związany z wynajęciem schowka różni się oczywiście od oferty danej firmy, miasta, ale i powierzchni takiego magazynu. Jedna z firm oferująca w Krakowie kontenery blaszane do przechowywania w nich rzeczy, swoje usługi wyceniła następująco - wynajęcie kontenera blaszanego o powierzchni 3 m kw. na jeden miesiąc kosztuje 195 zł netto.

Kontener o powierzchni 6 m kw. wyceniono na 289 zł netto miesięcznie, z kolei za schowek o powierzchni 9 m kw. trzeba zapłacić miesięcznie 389 zł netto, a za 12 m kw. - 479 zł netto miesięcznie. Podpisując jednak umowę na wynajem sześciomiesięczny, można liczyć na zniżki.

Inna firma, posiadająca kontenery niedaleko Łodzi, oferuje schowki w cenie od 69 zł do 99 zł miesięcznie za blaszak o powierzchni 7 m kw. Kontener 10 m kw. wyceniono na od 110 zł do 140 zł, a kontener 14 m kw. na od 160 zł do 190 zł.

Chcąc wynająć schowek murowany o powierzchni 4 m kw., trzeba liczyć się z wydatkiem 280 zł miesięcznie. Większa powierzchnia to rzecz jasna wyższa cena - 5,5 m kw. - 380 zł, a 10 m kw. - 580 zł miesięcznie.

A ile kosztuje przechowywanie rzeczy w blaszanym schowku pod chmurką w Warszawie? Zazwyczaj miesięczny koszt to ok. 230 zł za kontener o powierzchni 3 m kw.; 340 zł za 6 m kw. oraz ok. 500 zł za 12 m kw.

