Co oznaczają pająki w domu?

Obecność pająków w domu nie powinna nas niepokoić, ponieważ to normalne, że pojawiają się w naszych czterech kątach i to z kilku powodów. Przede wszystkim wiele osób wierzy, że sprowadzają do naszego domu dobrobyt, ale nie są również groźne dla naszego zdrowia i życia (chyba że ktoś cierpi z powodu arachnofobii). Kiedy pająki pojawia się w naszym domu, nie od razu trzeba rzucać w jego stronę kapciem, ponieważ to są jednak pożyteczne stworzenia.

Pająki mogą być naszymi sprzymierzeńcami, ponieważ żywią się szkodnikami. W ich menu znajdują się mszyce, mrówki, ćmy oraz komary, muchy i kleszcze. Dlatego czasem trzeba rozważyć fakt, czy nie pozwolić pająkom jednak zamieszkać w naszych czterech kątach.

Dlaczego pająki wchodzą do naszych domów?

Pająki mogą wchodzić do naszych domów po prostu przez okno 123RF/PICSEL

Zanim zaczniemy walczyć z pająkami, trzeba poznać mechanizmy, które powodują ich wędrówkę do domów. Stworzenia te szukają schronienia przed chłodem, które następuje po lecie. Ponadto to dla nich idealne miejsce, gdzie mogą szukać nieniepokojone pożywienia.

Jak pająki dostają się do naszych domów? Podobnie jak inni nieproszeni goście, czyli zazwyczaj przez szczeliny w elewacjach i innych szparach, które prowadzą wprost do pomieszczeń. Najczęściej pająki jednak wchodzą do domów przez otwarte okna i drzwi, nawet wtedy, kiedy nie są zamknięte nawet na chwilę.

Jak pozbyć się pająków? Najpierw zapobiegaj

Jeśli na samą wizję obecności pająków w domu przechodzą nas dreszcze, trzeba nasze lokum dobrze zabezpieczyć. Najlepiej zrobić samodzielny przegląd miejsc, gdzie potencjalnie mogłyby się dostać i je po prostu uszczelnić. Mogą być to szczeliny w pobliżu parapetów, ościeżnic albo ram. Dodatkowo musimy sprawdzić, czy nasze okna również nie mają jakichś niedociągnięć i w razie potrzeby także zainwestować w moskitiery. Nie powinniśmy się bać takiego wydatku, ponieważ to inwestycja na lata, a ochroni również okna przed innymi szkodnikami.

Walcz naturalnie z pająkami

Zioła na parapecie? To bariera na pająki Federica Fortunat 123RF/PICSEL

Co jeszcze możemy zrobić, żeby pająki wiedziały, że nie są mile widziane w naszym domu? Trzeba rozważyć uprawę roślin, które działają odstraszająco. Dobrze, gdyby na parapecie znalazły się aromatyczne zioła. Mięta, bazylia, rozmaryn albo kocimiętka w doniczce to nie tylko ozdoba, ale także świetny dodatek do potraw oraz bariera dla pająków, które nie wejdą oknem.

Podobnym działaniem odznaczają się również inne rośliny, które dla nas mają przyjemny smak i zapach, ale dla pająków już niekoniecznie. Do nich zaliczają się lawenda, pelargonie i chryzantemy. Na pająki odstraszająco również działają czosnek oraz cytrusy.

Stwórz barierę ochronną przed pająkami

Lawenda koi nerwy, ale odstrasza pająki 123RF/PICSEL

Pająki już zdążyły się zadomowić w naszych katach i rozbudowały pajęczyny? Nie musimy korzystać z ostateczności - lepiej sięgnąć po humanitarne środki, które sprawią, że ośmionożne stworzenia znajdą inne lokum. Co warto mieć na uwadze? Wystarczy sporządzić łatwy sprej na pająki. W butelce ze spryskiwaczem trzeba zmieszać w równych proporcjach wodę z octem i spryskać te miejsca, w których mogą pojawiać się pająki. Ta sama mieszanka może działać na nie ostrzegawczo: tylko trzeba ją stosować np. na framugi okien i drzwi.

Zapach octu jest dla nas nieprzyjemny? Możemy skorzystać z substytutów: w tej roli sprawdzi się olejek z mięty pieprzowej (kilka kropli wystarczy rozpuścić w 250 ml wody) albo sok z cytrusów (nierozcieńczony). Oba specyfiki dają podobny efekt, ale żeby był wymierny, trzeba powtarzać zabieg co kilka dni.

