Jak zatrzymać ciepło w domu?

Wrzesień to idealny miesiąc na przeprowadzenie w domu prostych prac, które pomogą nam w zimowe, chłodne dni zatrzymać ciepło w domu. Podstawą jest oczywiście przegląd drzwi i okien, a w razie potrzeby - uszczelnienie ich taśmą lub pianką. Wszelkie szpary i dziury, przez które ciepło może uciekać z domu wpłyną finalnie na wysokość rachunków za prąd, więc warto zabezpieczyć je już dziś.

Dobrym pomysłem jest zawieszenie w domu na okres zimy grubych, zasłaniających kaloryfery zasłon, które pomogą zatrzymać ciepło w pomieszczeniach. W dzień warto odsłaniać zasłony, by wpuścić światło słoneczne, a wieczorem zasuwać je, by ograniczyć straty ciepła.

WAŻNE: W słoneczne dni należy otwierać okna nawet kilka razy dziennie po kilka minut - ograniczy to powstawanie pleśni i zapobiegnie wilgoci.

Folia aluminiowa zatrzyma ciepło w domu: Zrób to, a zapłacisz mniej za prąd

Prostym i bardzo tanim patentem na zatrzymanie ciepła w domu jest zastosowanie folii aluminiowej. Produkt, który wykorzystujemy zazwyczaj w kuchni, ma wiele więcej zastosowań. Aluminiowe kulki, wrzucone do bębna suszarki wraz z wypranymi ubraniami zaabsorbują ładunki elektryczne z materiałów, dzięki czemu po wyjęciu z suszarki nic nie będzie się elektryzować. Folię wykorzystać możemy także w domowym spa - wystarczy nałożyć olej kokosowy na włosy i z pomocą folii zawinąć je w koczki-ślimaczki. Ten prosty zabieg odżywi włosy i sprawi, że będą błyszczące i gładkie. To tylko przykłady, ale prawdziwym hitem jest patent, który pomoże zatrzymać ciepło w domu!

Kaloryfery umieszczone są zazwyczaj pod oknami, czyli w miejscu, w którym dochodzi do największej utraty ciepła. Jeśli okna są nieszczelne, a jest tak w większości domów i mieszkań to ciepło ucieka, a rachunki za ogrzewanie niebezpiecznie rosną.

Aby temu zapobiec, wystarczy przygotować karton oraz folię aluminiową. Karton należy owinąć folią i umieścić go za grzejnikiem, błyszczącą stroną do kaloryfera. Plansza z folią odbije ciepło i zapobiegnie jego ucieczce przez ściany i okna. Ciepło zostanie w domu, a ty nie będziesz się martwić o wysokie rachunki za ogrzewanie.

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 145: Bartłomiej Topa INTERIA.PL