Hebe, niewielkich rozmiarów roślina, która naturalnie tworzy zarośla osiągające czasami nawet 2 m wysokości. Porasta dość duże obszary Nowej Zelandii i Tasmanii, można ją też spotkać m.in. w Chile. Chociaż w tych rejonach zimy są łagodne i krótkie, niektóre gatunki doskonale radzą sobie w naszym klimacie.

Hebe, czyli zimozielony krzew. W tym terminie obsypuje się kwiatami

Hebe należy do rodziny wrzosowatych i zimozielonych. Ma łuskowate, błyszczące liście w intensywnym zielonym kolorze. W naszych warunkach klimatycznych, w ogrodzie może dorastać od 80 do 100 cm. Co więcej, przyciąga motyle. Chociażby dla takich obrazów warto mieć ją w swoim ogrodzie.

Hebe słynie z kwiatów w kolorach fioletu, bieli czy różu, które pojawiają się od czerwca do października. Chociaż to roślina wieloletnia, w Polsce jest zazwyczaj uprawiana jako roślina jednoroczna. Na czas niskich temperatur warto hebe zabezpieczyć. Młode okazy najlepiej okryć agrowłókniną, a podłoże pod krzewem przykryć korą. Jeśli hebe znajduje się w donicy, najlepiej przenieść ją na zimę do jasnego, chłodnego pomieszczenia.

Hebe sprawdza się jako roślina ogrodowa i uprawiana w domu 123RF/PICSEL

Zadbaj o to, a hebe będzie bujnie rosła

Jeśli zdecydujemy się posadzić hebe w ogrodzie, roślina będzie najlepiej rosła na stanowisku słonecznym lub półcienistym. Wymaga żyznej, przepuszczalnej i wilgotnej (w stopniu umiarkowanym) gleby. Ze względu na to, że hebe ma słabo rozwinięty system korzeniowy. Zbyt luźne podłoże można "dociążyć" gliną.

Chociaż hebe nie ma specjalnych wymagań co do pielęgnacji, należy ją regularnie podlewać i nawozić. Wiosną serwujemy jej nawóz do roślin kwasolubnych, a latem - jesienny z fosforem i potasem.

Hebe najlepiej sadzić na obwódkach, pod drzewami i wysokimi drzewami. Na rabatach należy sadzić je z samego przodu. Takie miejsce zapewni odpowiednią ich ekspozycję.

Hebe często stanowi idealne uzupełnienie z wrzosami 123RF/PICSEL

Hebe: najlepsze odmiany do ogrodu

W naszym kraju uprawia się tylko niektóre gatunki, które są przystosowane do warunków panujących w klimacie umiarkowanym.

Jakie odmiany hebe najlepiej wybrać do ogrodu? Do wyboru mamy kilka propozycji:

Hebe widłakowata: ma pędy gęsto pokryte drobnymi listkami, dorasta do 30 cm wysokości. Będzie się pięknie komponowała zwłaszcza z wrzosami, Hebe bukszpanowata: z wyglądu może przypominać bukszpan ze względu na podobne liście. To jeden z nielicznych gatunków hebe, który w polskich warunkach dorasta do ponad 100 cm wysokości. Hebe ochrowata: ma gęste i silnie rozgałęzione pędy. Niektóre z nich płożą się po ziemi. Listki przypominają zielone łuski, a roślina wygląda niczym mech. W naszych warunkach może osiągnąć do 40 cm wysokości, Hebe Imbricata: to niska krzewinka o półkulistym pokroju, która osiąga do 30 cm wysokości. Wymaga zabezpieczenia na czas zimy, ponieważ jej liście są wyjątkowo wrażliwe na mróz, w przeciwieństwie do innych odmian. Jednak w trakcie cieplejszych zim dobrze poradzi sobie bez osłonki, Hebe Shrubby Veronica: odmiana, która dorasta do 40 cm wysokości. Ma drobne, błyszczące listki w szarozielonym kolorze. Najlepiej sadzić ją w ogródkach skalnych, wrzosowiskach czy ogrodach orientalnych. Ma kulisty pokrój.

