Impreza weselna Karoliny Pisarek była wyreżyserowana w najdrobniejszych szczegółach. Dekoracje, stylizacje państwa młodych a nawet goście ubrani według określonego wcześniej dress code’u - wszystko to miało podkreślać doniosłość wydarzania. Nie dziwi więc fakt, że także pierwszy taniec państwa młodych został starannie opracowany. Tuż po upublicznieniu nagrań okazało się, że choreografia została ułożona do znanego z serialu "Euphoria" utworu "Forever" wykonywanego przez Labiryntha, a nowożeńców tańca uczyła Agnieszka Kaczorowska.

"Pierwszy taniec, to jedna z piękniejszych jak i bardziej stresujących sytuacji na weselu. Pamiętam, ze wraz z @rogeiro20 temat tańca był poruszany przynajmniej kilka razy w tygodniu. Kiedy ktoś pytał, co nas najbardziej stresuje- odpowiedzią był pierwszy taniec. Mimo to, bardzo chcieliśmy, aby ten element wesela został w tradycji. Końcowo mieliśmy z tego dużo zabawy i przetańczyliśmy go z uśmiechem u Was tez tak było? @agakaczor dziękujemy za naukę pięknej choreografii" - pisała na Instagramie kilka dni po ślubie podekscytowana Pisarek

Karolina Pisarek i Roger Salla - pierwszy taniec. Kaczorowska broni choreografii

Jednak pląsy panny młodej wokół siedzącego na krześle Rogera Salli ze elementami boksu i powietrznych akrobacji nie wszystkim przypadły do gustu . Głos zabrała wtedy także twórczyni układu - Agnieszka Kaczorowska, która w wywiadzie dla serwisu Plotek, przekonywała:

Trzeba zmienić myślenie na temat pierwszego tańca, ponieważ wiele osób jest niepotrzebnie przywiązanych do starych stereotypów. Pozwólmy sobie otworzyć głowę na to, żeby to nie wyglądało zawsze tak samo i było do tych samych piosenek.

Agnieszka Kaczorowska ułożyła choreografię do pierwszego tańca na weselu Karoliny Pisarek - jak się rozliczały.

Teraz w rozmowie z reporterką serwisu Jastrząbpost, Kaczorowska zdradziła, jak wyglądały przygotowania i nauka pierwszego tańca nowożeńców. Podkreślała, że czasu było niewiele, pan młody nie czuł się pewnie, bo nie bardzo potrafi tańczyć, a krytykowany przez internautów boks miał być nawiązaniem do pierwszego spotkania pary, która poznała się właśnie podczas zajęć bokserskich. Nie zdziwił jej też fakt, że sam taniec był szeroko komentowany w mediach.

Kaczorowska zapytana o sposób rozliczenia usługi odpowiedziała: "Karolina od razu zapytała jak się rozliczymy. Nazwijmy to po prostu barterem, nie wyobrażałam sobie wziąć za to normalnego wynagrodzenia. Nawet nie do końca wiedziałabym, jak mam to policzyć. Czy za godzinę, czy za przygotowanie choreografii. To był krótki czas. Zadanie musimy coś zrobić. Wiedziałam, że jak potrzeba dodatkowego treningu, to robimy dodatkowy trening, kompletnie nie miało dla mnie znaczenia, ile na to poświęcę pracy, dla mnie najważniejszy był efekt i to, żeby oni czuli się z tym dobrze". Tancerka nie zdradziła jednak, co w barterze otrzymała w zamian.

A wy jak oceniacie pierwszy taniec Karoliny Pisarek i Rogera Salli?

