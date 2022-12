Powszechnie uważa się, że rodzina jest niezwykle ważna w życiu każdego człowieka, ponieważ stanowi podporę w trudnych chwilach. To właśnie dlatego większość osób decyduje się na ślub i potomstwo. Z badań opublikowanych w 2019 roku i nadzorowanych przez brytyjskiego behawiorystę Paula Dolana wynika jednak, że przeceniamy wartości rodzinne. Naukowiec podkreśla, że kobiety przed podjęciem decyzji o zamążpójściu powinny zastanowić się dwa razy. Dlaczego?

Niezamężne i bezdzietne kobiety są zdrowsze. Również psychicznie

Paul Dolan, badacz związany zawodowo z London School of Economics analizując poziom szczęścia i przyjemności singli, osób zamężnych i rozwodników doszedł do zaskakujących wniosków. Wyniki badania jednoznacznie wskazały, że w przypadku kobiet markery używane do mierzenia szczęścia niezwiązane są z małżeństwem i wychowywaniem dzieci. Co więcej, niezamężne i bezdzietne panie wykazywały się na ogół lepszym zdrowiem - zarówno fizycznym, jak i psychicznym. Prognozy wskazywały, że - ze względu na kondycję organizmu oraz ogólnie samopoczucie - najprawdopodobniej będą żyły dłużej niż zamężne koleżanki z gromadką pociech.

"Najzdrowszą i najszczęśliwszą grupę stanowią panie, które nigdy nie wyszły za mąż ani nie miały dzieci" - zaznaczył prof. Paul Dolan, odpowiedzialny za kontrolowanie badań.

Dlaczego zamężne matki nie czerpią radości z życia? Naukowiec winą obarcza stereotypowe podejście do małżeństwa i posiadania potomstwa, które wywiera na paniach presję.

Widzisz samotną, 40-letnią kobietę, która nigdy nie miała dzieci? "Co za wstyd, nieprawdaż? Może pewnego dnia spotka właściwego faceta i to się zmieni". Nie, bo może spotka niewłaściwego faceta, który sprawi, że będzie mniej szczęśliwa, mniej zdrowa i umrze wcześniej tłumaczy Dolan.

Panowie powinni się żenić. Tak wynika z badań

We wspomnianym badaniu wzięli udział również mężczyźni. Wyniki wskazały, że żonaci panowie - w przeciwieństwie do zamężnych pań - są szczęśliwsi i bardziej cieszą się życiem.

Mężczyźni, którzy założyli rodziny, rzadziej skłonni są do podejmowania ryzyka. Czują się bezpiecznie, a to pozytywnie wpływa na ich zdrowie psychiczne. "Jeśli jesteś mężczyzną, prawdopodobnie powinieneś wziąć ślub. Jeżeli jesteś kobietą, nie rób tego" - skwitował dosadnie brytyjski behawiorysta.

