​Komisja Europejska zdecydowała: Zakaz hodowli klatkowej.

Komisarz UE ds. zdrowia Stella Kyriakides wraz z wiceprzewodniczącą Komisji Věrą Jourovą ogłosiły to na konferencji prasowej, podczas której przedstawiły odpowiedź Komisji na Europejską Inicjatywę Obywatelską "Koniec Epoki Klatkowej - End the Cage Age", której postulatem był zakaz stosowania klatek w chowie zwierząt hodowlanych. Inicjatywa została podpisana przez 1,4 mln obywatelek i obywateli we wszystkich państwach członkowskich UE. Jest to pierwsza tego typu udana inicjatywa na rzecz zwierząt hodowlanych.

Ponad 300 milionów zwierząt hodowlanych w UE nadal spędza całe swoje życie lub jego część w klatkach, kojcach lub zagrodach. Powoduje to ogromne cierpienie. Zwierzęta nie mogą wyrażać w nich swoich podstawowych, naturalnych zachowań, w klatkach nie mogą się często nawet obrócić czy rozpostrzeć skrzydeł.

Komisja ogłosiła, że do końca 2023 r. zamierza "przedstawić wniosek ustawodawczy mający na celu wycofanie i ostateczny zakaz stosowania klatek w odniesieniu do wszystkich gatunków i kategorii zwierząt, o których mowa w Inicjatywie".

Komisja zajmie się również kwestią produktów importowanych z państw spoza UE, zobowiązując się do rozważenia "wprowadzenia zasad lub norm dotyczących produktów importowanych, które byłyby równoważne z zasadami obowiązującymi w UE".

Komisja oceni szczegóły dotyczące sposobu wprowadzenia zakazu do końca przyszłego roku, a jej celem będzie dokonanie rewizji odpowiednich przepisów do końca 2023 r.

- Nadszedł naprawdę długo oczekiwany dzień - czekaliśmy na tę decyzję prawie trzy lata, bo tyle zajął cały proces związany z naszą inicjatywą obywatelską. To wielki sukces i dziś Komisja Europejska zrobiła duży krok, żeby pewna epoka dla zwierząt się skończyła - komentuje Małgorzata Szadkowska, prezeska Compassion Polska i członkini komitetu obywatelskiego "Koniec Epoki Klatkowej".

- Obywatele domagali się zmian, a Komisja usłyszała ich głos wyraźnie i podjęła jednoznaczne zobowiązanie do stopniowego wycofywania klatek. Myślę, że to historyczny moment dla całego ruchu prozwierzęcego i od dziś rozpoczyna się nowa podróż. Dziś świętujemy, ale jutro wracamy znowu do ciężkiej pracy, bo naszym zadaniem będzie monitorowanie całego procesu legislacyjnego. Pozostaniemy skoncentrowani na instytucjach europejskich, dopóki nie zostanie zrealizowany dzisiejszy ambitny plan. Klatki muszą odejść do historii i dziś wiem, że tak się stanie - dodaje Małgorzata Szadkowska.

Decyzja Komisji jest także wynikiem m.in. zdecydowanego poparcia przez Parlament Europejski rezolucji dotyczącej Inicjatywy, przyjętej przez PE 10 czerwca. Wezwano w niej Komisję Europejską do wycofania klatek dla zwierząt hodowlanych do 2027 r. oraz do zagwarantowania, że wszystkie produkty importowane do UE będą spełniały normy dotyczące hodowli bezklatkowej.

Compassion Polska jest częścią międzynarodowej organizacji Compassion in World Farming, której misją jest zakończenie przemysłowego chowu zwierząt. Compassion Polska działa na rzecz systemu produkcji żywności, który będzie dbał o dobro zwierząt, szanował środowisko i zdrowie ludzi, a także będzie uczciwie oznakowany. Organizacja walczy o zmiany prawne, prowadzi śledztwa w Polsce i publikuje ich wyniki, pokazując, jak traktowane są zwierzęta hodowlane.

Fundacja powstała ponad 50 lat temu w Wielkiej Brytanii i działa obecnie w 13 krajach w Europie i na świecie. Polski oddział działa od końca 2013 roku.

