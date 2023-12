Spis treści: 01 Księżna Kate cała na biało

Księżna Kate cała na biało

Napisać, że księżna Kate prezentowała się w opactwie westminsterskim elegancko - to banał, bo przyszła królowa Anglii jest jedną z ikon stylu. Tym razem księżna Walii wybrała komplet w białym kolorze, na który składały się eleganckie spodnie z wysokim stanem i szerokim pasem, który zdobiły złote guziki. Kate Middleton postawiła na prostotę - wybrała biały basicowy top oraz prosty płaszcz do połowy łydki. Torebka i buty także były białe.



Zdjęcie Księżna Kate zadała szyku / Chris Jackson

Nietypowy prezent dla gości

Kolędowanie, które odbyło się 8 grudnia w opactwie Westminster to uroczysty wieczór, podczas którego gwiazdy muzyki prezentują znane, świąteczne piosenki. Nagranie z tego wydarzenia zostanie wyemitowany w Wielkiej Brytanii w Wigilię.



Podczas uroczystości księżna Kate ofiarowała zaskoczonym uczestnikom nietypowy prezent. Żona Williama zagrała dla nich utwór “Last Christmas" duetu Wham!, którą napisał George Michael. Księżna wykonała piosenkę na fortepianie, który kiedyś należał do Johna Lennona.



Zdjęcie Łobuzerska natura księcia Ludwika znów się ujawniła / Chris Jackson

Urwis znów rozrabia

Księżna Kate zaskoczyła gości zebranych na wieczorze kolęd, ale to książę Louis (Ludwik) skradł całe show. Łobuzerska natura syna Kate i Williama znów dała o sobie znać. Pięciolatek zdmuchnął święcę swojej siostry - księżniczki Charlotte (Karoliny), co rozbawiło komentatorów. Serca wszystkich skradł jednak wcześniej, gdy zaczął rozmowę z jednym z posągów przed opactwem. To nie pierwszy raz książę Louis przyciąga uwagę mediów i komentatorów. Pięciolatek jest najsłynniejszym urwisem w Wielkiej Brytanii, a jego dalekie od dworskiej etykiety zachowania - pokazujące, że jest normalnym dzieckiem - rozczulają serca poddanych.



