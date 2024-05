Magdalena Boczarska w luźnej stylizacji. Połączenie dla kobiet w każdym wieku

Magdalena Boczarska na OFF Camera 2024

Magdalena Boczarska wraz z Mateuszem Banasiukiem zostali uchwyceni przez fotografów podczas rowerowej przejażdżki przy Miasteczku Filmowym w centrum Krakowa podczas Mastercard OFF CAMERA 2024. Tym razem to nie kreacja z czerwonego dywanu, ale luźna stylizacja gwiazdy przykuwa uwagę. Zestaw, na który postawiła, sprawdzi się w przypadku kobiet w każdym wieku.



Luźna elegancka Magdaleny Boczarskiej

Magdalena Boczarska na rowerową przejażdżkę wybrała zestawienie, które pomimo casualowego stylu ma w sobie sporo elegancji. Aktorka do spodni w kremowym kolorze włożyła białą, koszulową bluzkę ze wzorem w czarne krzyżyki, której rękawy podwinęła. Całość uzupełniały czerwone sportowe buty oraz plecach. Stylowe zestawienie, na które postawiła Magda Boczarska sprawdzi się niezależnie od wieku. Podobny zestaw to dobry wybór podczas pieszych przechadzek po mieście czy na grilla do znajomych.



Zdjęcie Magdalena Boczarska w Krakowie w 2024 r. / Beata Zawrzel / East News

Dobierz buty do stylizacji

To nie pierwszy raz, gdy mogliśmy zobaczyć Magdalenę Boczarską w czerwonych sportowych butach. Poprzednio założyła do nich czarne skórzane (bądź skóropodobne) spodnie z podwiniętymi nogawkami i zielony T-shirt w białe, pomarańczowe, niebieskie i seledynowe paski. Całość uzupełniały wówczas okulary “lenonki" i czarna torebka. Magdalena Boczarska mogła przeczytać wiele komplementów na temat tej stylizacji w swoich social mediach.



Kim jest Magdalena Boczarska?

Magdalena Boczarska to polska aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna. Ma na swoim koncie szereg nagród. Eksperci docenili jej role w filmach: “Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej", “Różyczka" i “Piłsudski". Widzowie telewizyjni mogli zobaczyć ją między innymi w serialach: “Pensjonat pod różą", “39 i pół" czy “Barwy szczęścia".

