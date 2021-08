Druga szansa dla maturzystów

Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) zwiera szyki. We wtorek ponownie do egzaminu maturalnego przystąpią ci, którym szczęście nie dopisało wiosną. Matura poprawkowa będzie miała formę pisemną i zacznie się punktualnie o godzinie 9.00. Czego mogą spodziewać się uczniowie? Chęć ponownego przystąpienia do matury poprawkowej wyraziło 63 976 uczniów.

Matura poprawkowa 2021. Ważne są formalności

Maturzysto: Wypełniłeś deklarację?

Czy każdy z uczniów pamiętał o dopełnieniu formalności? Okaże się niebawem. Miejmy nadzieję, że rozczarowanych nie będzie. Powód? Żeby przystąpić do matury poprawkowej, należało do 12 lipca 2021 złożyć pisemną deklarację w sekretariacie szkoły. Jest jeszcze coś. Do egzaminu poprawkowego 24 sierpnia dopuszczeni będą wyłącznie uczniowie, którzy nie zdali jednego przedmiotu. Jeżeli wśród uczniów są osoby, które nie zdały więcej niż jednego przedmiotu, oceny będą mogli poprawić dopiero za rok. Najwięcej poprawek dotyczy języka polskiego. W tym roku tego przedmiotu nie zaliczyło około 7,5 tysięcy maturzystów.

Angielski do poprawy! Jakie języki obce będą ponownie zdawali maturzyści?

Kolejnym wyzwaniem dla abiturientów będzie sprawdzian pisemny z języka obcego. Tu sromotną porażkę zaliczyło 5,1 tysiąca zdających. Czy tym razem poradzą sobie z językiem angielskim, na który zdecydowała się większość?



Język niemiecki, rosyjski, hiszpański także będzie na jutrzejszej maturze. Podobnie jak francuski oraz włoski, który poprawiać będzie zaledwie siedem osób.



Stres związany z egzaminem to jedno, ale na ogłoszenie wyników absolwenci klas maturalnych także będą musieli poczekać. Centralna Komisja Egzaminacyjna wynikami matury poprawkowej podzieli się dopiero 10 września 2021 r.

