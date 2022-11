Rusza polska edycja "Celebs go dating"

"Celebs go dating" to popularny brytyjski format, w którym celebryci szukają swojej drugiej połówki wśród nieznanych singli. Polska edycja wystartuje już w najbliższą środę. Program ma 9 odcinków, a premierowe emisje będzie można oglądać co środę o 22:00 w ESKA TV. Powtórki programu stacja pokaże w piątki o 22:00. Na co mogą nastawić się widzowie podczas emisji programu?

"W programie Celebs Go Dating. Gwiazdy Idą Na Podryw będzie sporo śmiechu, luzu i naturalności. Produkcja pozwoliła uczestnikom być w 100% sobą. Nie ma tu przebieranek, wsadzamy w wymyślone ramy, pozwalamy chodzić na randki w miejsca w których czują się dobrze. Zależało nam by produkcja pokazała wielowymiarowość ludzi. Bez względu na to czy są rozpoznawalni czy nie, szukają szczęścia, miłości, akceptacji, przyjaźni i bezpieczeństwa. Bohaterowie, na pozór dobrze znani odbiorcom, często okażą się dla widzów zaskoczeniem, a dla naszych psychologów wyzwaniem. Z każdym odcinkiem widz będzie mógł poznać ich lepiej, zrozumieć problemy z jakimi się mierzą w relacjach z ludźmi i dostrzec to czego nie widać w świecie social mediów, ścianek i czerwonych dywanów. Będzie zabawnie, będzie wzruszająco, będzie ciekawie"- mówi Agata Suchecka, producent programu po stronie stacji.

W programie, pod okiem psychologów, miłości poszukają: Monika Miller - modelka, aktorka serialu Gliniarze. Sylwia Madeńska - tancerka, zwyciężczyni pierwszej edycji polskiego programu "Love Island. Wyspa Miłości". Zusje - zawodniczka federacji freak-fight’owych, która już 26 listopada kolejny raz stanie na ringu. Rafał Jonkisz - Mister Polski 2015 roku, model i akrobata. Dochodzącym uczestnikiem programu będzie Super Mario Trener czyli Mariusz Sobczak - trener personalny, który podbija właśnie swoim profilem Tik Tok’a.

Czy znani single odnajdą miłość przed kamerami? Stacja zapewnia, że w programie nie zabraknie szczerych, emocjonalnych rozmów, poruszających wyznań, zabawnych sytuacji, a nawet małych dram. Skład programu jest bardzo różnorodny. Uczestnicy mają totalnie różne osobowości, potrzeby i wyobrażenia na temat swojej drugiej połówki. Randkowe perypetie celebrytów komentować będzie zadziorny i zabawny lektor. W tę rolę wcielił się Wiktor Brzozowski.

Nad poszukiwaniami czuwać będą specjaliści. Barbara Strójwąs - psycholog, autorka książek o miłości, związkach i singlach. Znana w social mediach jako @trudnasztuka. Jej kompanem w rozmowach ze znanymi singlami będzie Marcin Mańka - psycholog, trener kompetencji miękkich i coach. Basię i Marcina będzie wspierał w poszukiwaniach recepcjonista, młodszy agent Łukasz Darłak.

"Chyba każda randkująca osoba wie, że znalezienie drugiej połówki to trudne wyzwanie. Gwiazdy wcale nie mają łatwiej. Celebs Go Dating to program o ludziach, emocjach i tym, że znalezienie miłości dla każdego jest wyzwaniem. Widzowie zobaczą nie tylko zakulisowe twarze gwiazd, ale przede wszystkim to, że jako single, wszyscy borykamy się z podobnymi problemami. Dla mnie jako psychologa to fascynująca podróż do świata singli-celebrytów, który z pozoru wielu wydaje się łatwy, a w rzeczywistości jest dużo bardziej zagmatwany" - mówi psycholog Barbara Strójwąs.

Co wydarzy się w pierwszym odcinku programu "Celebs Go Dating. Gwiazdy Idą Na Podryw"?

W pierwszym odcinku przed psychologami programu otworzą się Monika Miller, Sylwia Madeńska, Zusje i Rafał Jonkisz. Czy celebryci okażą się dla widzów zaskoczeniem? Co czują? Z jakimi problemami mierzą w relacjach z ludźmi? Czego nie widać w świecie social mediów, ścianek i czerwonych dywanów? Czy Monika postanowi randkować z chłopakami czy dziewczynami? Jak Sylwii pójdzie poszukiwanie tatusia dla swojego pieska Oreo? Czy Zusje potraktuje randki jak pole walki i da komuś niezły wycisk? Jakie taktyki podrywu ma były mister polski? Okaże się niepoprawnym romantykiem czy zwykłym podrywaczem? Czy finalnie celebryci znajdą miłość? Tego wszystkiego widzowie ESKA TV dowiedzą się z programu Celebs Go Dating. Gwiazdy Idą Na Podryw.

"Celebs Go Dating": Jak gwiazdy bawiły się na premierze?

W poniedziałek 14 listopada miejsce miała konferencja prasowa programu. Uczestnicy formatu chętnie relacjonowali jej przebieg na swoich profilach w social mediach.

