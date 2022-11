Wytatuował sobie logotypy firm, by dostać od nich prezenty

Do czego jest w stanie posunąć się influencer, by za darmo zdobyć produkty popularnych marek? Okazuje się, że w czasach pogoni za coraz większą liczbą subskrybentów, polubień i odsłon, twórcy internetowi skłonni są nawet wytatuować sobie logotyp firmy, by cieszyć się otrzymanym w zamian podarunkiem.

Zdjęcie Moda na tatuaże nie mija, ale tatuowanie logotypów popularnych marek nie zdarza się często / 123RF/PICSEL