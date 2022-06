Mogliśmy uniknąć pandemii? "Przełom na poziomie klonowania". Futurolożka u Katarzyny Zdanowicz

Czym jest w praktyce sztuczna inteligencja? Katarzyna Zdanowicz rozmawia z Aleksandrą Przegalińską

Sztuczna inteligencja jest tematem badanym i rozwijanym od wielu lat. Okazuje się jednak, że w praktyce wcale nie jest używana tak, jak przepowiadały kultowe książki i filmy podejmujące tematykę Sci-Fi. Nie mamy latających samochodów, czy kelnerów-robotów. Tworzymy za to i rozwijamy inne praktyczne możliwości algorytmów. Przykłady takich działań można zauważyć w walczeniu z pandemią COVID-19.

Aleksandra Przegalińska, specjalistka w temacie AI zaznacza, że to właśnie większa ilość pacjentów w pandemii spowodowała szybki rozwój sztucznej inteligencji w opiece medycznej. Możemy umówić się do lekarza, rozmawiając z botem, czy załatwić sprawy urzędowe online. Ekspertka w rozmowie z dziennikarką Katarzyną Zdanowicz wyjaśnia, iż obecny rozwój sztucznej inteligencji jest w stanie pomóc lekarzom w diagnozie, np. raka - algorytmy sczytują obraz RTG i go interpretują. Dzięki temu szybciej i efektywniej diagnozuje się pacjentów. Szukając leku na COVID-19 również korzystano z możliwości AI. Czy w takim razie mamy faktyczne powody, by bać się sztucznej inteligencji?

Czy mogliśmy uniknąć pandemii COVID dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji? "Zdanowicz. Pomiędzy wersami"

Jak tłumaczy Aleksandra Przegalińska, już od jakiegoś czasu istnieje algorytm, który potrafi przewidzieć nowe ogniska chorobowe. Dlaczego więc nie użyto go do wczesnego wykrycia pandemii COVID-19? Ekspertka wyjaśnia:

W 2019 roku algorytm wskazywał, że w Wuhan ludzie są chorzy - zanim WHO coś na ten temat powiedziało. Doszło więc do niezauważenia ze strony człowieka, czy niedoszacowania.

Broń biologiczna, inteligentne drony wojskowe, sztuczne życie. Musimy się bać AI? Dziennikarka Polsat News w rozmowie z futurolożką

Okazuje się, że w 2019 roku stworzono "sztuczne życie" - połączenie sztucznej inteligencji z biologicznymi tkankami. Oznacza to, że istnieje możliwość szerokiego wykorzystania owego "stworu" w medycynie. Pojawia się jednak kolejne ryzyko - użycie tego konstruktu jako broni biologicznej. Czy mamy się czego bać? Aleksandra Przegalińska w podkaście "Zdanowicz. Pomiędzy wersami" tłumaczy:

Są niepokoje. Moim zdaniem jest to przełom na poziomie takich technologii jak klonowanie. Na pewno w tym temacie powinna toczyć się szersza debata, niż się toczy.

Specjalistka zwraca również uwagę na wykorzystanie AI w wojskowości oraz skutki takich działań.

Prognozowanie kolejnych pandemii, inwigilacja pracownika, czy wykrywanie fake newsów. W jakim kierunku rozwinie się sztuczna inteligencja? Aleksandra Przegalińska u Katarzyny Zdanowicz

Ekspertka zaznacza, że w Chinach już od jakiegoś czasu działa sztuczna inteligencja, tzw. social scoring, która inwigiluje obywateli - sprawdza ich zachowania społeczne, przydzielając im za nie punkty. Niskie wartości punktowe sprawiają, że obywatel np. nie może wziąć kredytu. Czy również nam to grozi? Futurolożka Aleksandra Przegalińska mówi wprost:

Tego typu system, zgodnie z regulacją, ma być w Polsce zakazany. I w całej Europie również. Ma go nie być, nie ma go dzisiaj i nie może być stworzony.

Pomoc, czy broń wobec ludzkości? W jaką stronę pójdzie sztuczna inteligencja? Ile w tym możliwości, a ile obaw? Więcej w podkaście dziennikarki Katarzyny Zdanowicz: "Zdanowicz. Pomiędzy Wersami". Obejrzysz go poniżej:

