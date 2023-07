Myślisz, że dobrze znasz język polski? Sprawdź się w naszym quizie. Tylko mistrz zdobędzie 10 punktów

Język polski jest jednym z najtrudniejszych na świecie języków do nauczenia, a to z uwagi na jego ortografię, gramatykę, mnóstwo wyjątków i trudną wymowę. Niestety jako Polacy, także my mamy na co dzień problemy z poprawnym używaniem języka polskiego, powielając przez lata podstawowe błędy. Sprawdź, na jakim poziomie jest twój język polski.

Zdjęcie Jak dobrze znasz język polski? / 123RF/PICSEL