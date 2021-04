Pełne poparcie Komisji Europejskiej dla transformacji w stronę chowu bezklatkowego.

Wczoraj odbyło się trzygodzinne wysłuchanie komitetu obywatelskiego "Koniec Epoki Klatkowej - End the Cage Age" w Parlamencie Europejskim. Było ono ostatnim etapem przed decyzją Komisji Europejskiej w tej sprawie. Zmiana dotyczyłaby ponad 340 milionów zwierząt hodowanych w krajach UE (w tym ponad 43 miliony zwierząt hodowlanych w Polsce).

W Unii Europejskiej hoduje się rocznie ponad 340 milionów zwierząt w klatkach. W Polsce: ponad 43 miliony

Wysłuchanie było kolejnym etapem procesu, który w 2018 roku zapoczątkowała fundacja Compassion in World Farming ze swoim polskim oddziałem Compassion Polska oraz w koalicji ze 170 organizacjami z całej Europy. Rozpoczął się on od zebrania niemal 1 400 000 podpisów pod Europejską Inicjatywą Obywatelską "Koniec Epoki Klatkowej" i złożenia ich przed Komisją Europejską. Wysłuchanie przed Parlamentem Europejskim poprzedza ostateczną decyzję Komisji Europejskiej w sprawie europejskiego zakazu chowu klatkowego zwierząt hodowlanych.

- To decyzja, która zrewolucjonizuje polskie i europejskie rolnictwo - komentuje Małgorzata Szadkowska, prezeska Compassion Polska i członkini komitetu obywatelskiego Koniec Epoki Klatkowej - Wiemy, że bezklatkowe systemy hodowli są możliwe do wprowadzenia tu i teraz, są ekonomicznie opłacalne i co więcej, z dobrym skutkiem stosowane już w wielu krajach w Europie. Przepisy unijne dotyczące zwierząt hodowlanych są przestarzałe i zostały wprowadzone ponad 20 lat temu, obecnie poziom naszej wiedzy na temat dobrostanu świń, kur czy cieląt jest nieporównywalnie większy. Naprawdę już najwyższy czas, żeby UE dostosowała przepisy tak, aby były zgodne z aktualnym poziomem wiedzy naukowej. Bardzo cieszy mnie tak pozytywny wydźwięk dzisiejszego przesłuchania parlamentarnego i poparcie dla naszej inicjatywy.

W trakcie wysłuchania, na temat zakazu chowu klatkowego wypowiadali się zarówno członkowie komitetu obywatelskiego, jak i politycy, naukowcy oraz hodowcy.

- Dorastałem na intensywnej farmie drobiu moich rodziców, która zbankrutowała w 2007 roku. To zmusiło mnie to do przemyślenia modelu produkcji, który stosowaliśmy. Używałem klatek przez wiele lat. Teraz wiem, że wszystkie zwierzęta potrzebują przebywać na zewnątrz. Nasze kury nioski nie są trzymane w klatkach, a nasze wyniki finansowe są bardzo dobre - mówił hodowca z Holandii, Ruud Zanders.

- Mamy wiele funduszy unijnych, które mogą być wykorzystane na odchodzenie od chowu klatkowego na rzecz alternatywnych metod hodowli. Jest pełne poparcie Komisji dla takiej transformacji - powiedział Janusz Wojciechowski, unijny komisarz UE ds. Rolnictwa - Dobrostan zwierząt leży w samym sercu Zielonego Ładu i mnie osobiście zależy na tym, żeby go poprawić. Chów klatkowy jest częścią szerszego problemu jakim jest intensyfikacja produkcji, która nie była wyborem rolników. I rolnicy też na tym cierpią.

- Otrzymałam listy wsparcia dla inicjatywy Koniec Epoki Klatkowej zarówno od rolników, jak i firm branży spożywczej czy towarzystw weterynarzy. To pokazuje, jak ważny jest obecnie dobrostan zwierząt - dodawała Stella Kyriakides, unijna komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności.

- Wspieramy w pełni tę inicjatywę. Nowa Wspólna Polityka Rolna powinna wspierać odejście od chowu klatkowego - wsparł Koniec Epoki Klatkowej Guillaume Cros, reprezentant Europejskiego Komitetu Regionów.

W Unii Europejskiej hoduje się rocznie ponad 340 milionów zwierząt w klatkach. W Polsce: ponad 43 miliony (głównie kury, króliki hodowane na mięso, świnie w kojcach porodowych i indywidualnych, cielęta w kojcach indywidualnych). Przed wysłuchaniem w PE, Koniec Epoki Klatkowej został poparty przez ponad 140 naukowców oraz gigantów branży spożywczej, takich jak Ferrero, Nestlé czy Mondelēz.

Ostateczne ustosunkowanie się Komisji Europejskiej do treści inicjatywy nastąpi w przeciągu trzech miesięcy od wysłuchania.

Compassion Polska jest częścią międzynarodowej organizacji Compassion in World Farming, której misją jest zakończenie przemysłowego chowu zwierząt. Compassion Polska działa na rzecz systemu produkcji żywności, który będzie dbał o dobro zwierząt, szanował środowisko i zdrowie ludzi, a także będzie uczciwie oznakowany. Organizacja walczy o zmiany prawne, prowadzi śledztwa w Polsce i publikuje ich wyniki, pokazując, jak traktowane są zwierzęta hodowlane.

W ciągu kampanii "Koniec Epoki Klatkowej" organizacja opublikowała śledztwa z polskich ferm pokazujące realia hodowli kur, cieląt, świń oraz królików hodowanych na mięso.

Fundacja powstała ponad 50 lat temu w Wielkiej Brytanii i działa obecnie w 13 krajach w Europie i na świecie. Polski oddział działa od końca 2013 roku.

