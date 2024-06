Zbliża się afrykański upał. Na termometrach nawet 35 kresek

Z modeli meteorologicznych wynika, że już za kilka dni do Polski napłynie gorące powietrze znad Sahary. A to oznacza, że w wielu regionach naszego kraju termometry wskażą ponad 30 st. C. Zanim jednak zrobi się gorąco, w środę i w czwartek czekają nas przelotne opady deszczu i temperatura maksymalna 21 st. C.

W piątek na zachodzie kraju termometry wskażą 24 kreski, a w sobotę będzie jeszcze cieplej.

Upalnie zrobi się we wtorek, kiedy to z temperaturą maksymalną powyżej 30 st. C będą mieć do czynienia mieszkańcy południowo-zachodniej i centralnej Polski.

W środę w niemal całym kraju termometry wskażą 30 kresek, a na zachodzie i w centrum nawet 33-35 st. C. Należy się również przygotować na noce tropikalne, kiedy temperatura nie spada poniżej 20 st. C.

W czwartek gorące powietrze zacznie ustępować frontowi i temperatura odrobinę spadnie, ale nadal będzie bardzo ciepło. Niewykluczone, że pojawią się burze, opady deszczu, grad i wichury.

Zdjęcie Tegoroczne lato powinno być ciepłe i słoneczne / 123RF/PICSEL

Już wiadomo, jaka pogoda czeka nas w wakacje

Jak informuje IMGW w lipcu, w całym kraju średnia miesięczna temperatura powietrza najprawdopodobniej będzie się kształtować powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020. Termometry będą wskazywać powyżej 20 st. C, ale niewykluczone, że czasami temperatura wyniesie 30 st. C.

Jeśli chodzi o opady w lipcu, to miesięczna suma opadów atmosferycznych powinna zawierać się w zakresie normy wieloletniej.

W sierpniu pogoda nie ulegnie dużej zmianie. Czekają nas bardzo ciepłe dni z przelotnymi opadami deszczu. W całej Polsce średnia miesięczna temperatura powietrza powinna się kształtować powyżej normy wieloletniej, a opady będą standardowe jak na tę porę roku, czyli bez niemiłych niespodzianek. Rzecz jasna, pojawią się burze, czasami nawet gwałtowne.

