Przekładać czy nie przekładać? O troskach przyszłych panien młodych

Ich ślub miał się odbyć w maju lub czerwcu tego roku. Gdy w Polsce wybuchła epidemia swoją uroczystość przełożyły na jesień, godząc się jednocześnie z faktem, że z uwagi na panujące restrykcje, nie będzie ona raczej weselem marzeń. A teraz zastanawiają się, czy terminy październikowe lub listopadowe również należy przełożyć?

Zdjęcie Konieczność odwołania ślubu i wesela to dla większości par ogromny stres - niektóre postanowiły ślubować sobie miłość - w maseczkach! /123RF/PICSEL

- Tegorocznym pannom młodym towarzyszą wyjątkowe, nie zawsze radosne i pełne szczęścia emocje - twierdzi Anna Machnowska z portalu-katalogu ślubnego PlanujemyWesele.

W związku z gwałtownym wzrostem zakażeń wirusem COVID-19, w ostatnich dwóch tygodniach, w naszym kraju w przestrzeni publicznej pojawiło się wiele informacji o powrocie do wiosennych restrykcji. Z uwagi na fakt, że część nowych ognisk epidemii powstała na weselach, krążyły opinie, że obostrzenia mogą dotyczyć również branży ślubnej. Z tego powodu na ślubnych forach internetowych, kolejny już zresztą raz w tym roku, zawrzało.

O nastroje panujące wśród przyszłych mężatek, a także o aktualną sytuację, dotyczącą zasad wydawania wesel, zapytaliśmy ekspertkę z portalu-katalogu ślubnego PlanujemyWesele, Annę Machnowską.



Panny młode obawiały się ograniczenia liczby gości, którzy na dodatek - być może - będą musieli chodzić w maseczkach, nałożenia limitu czasu trwania wesel, kontroli policji i służb sanitarnych, a nawet konieczności ponownego przełożenia daty ślubu.



6 sierpnia sytuacja nieco się wyjaśniła - na razie obostrzenia będą dotyczyły powiatów, oznaczonych na mapie z danymi na temat liczby zakażeń koronawirusem.



I tak powiaty "czerwone" już od najbliższej soboty (8 sierpnia) obowiązywać będzie limit gości do 50 osób, te zaznaczone na żółto - 100 osób.



Przygotowywana jest także ustawa, na mocy której w całej Polsce będzie obowiązywać konieczność rejestracji/zgłaszania wesel. Rząd zapewnił kilka dni temu, że nie ma mowy o kolejnym lock downie, ale podkreśla, że dalszy przebieg epidemii w dużej mierze zależy od przestrzegania przez nas wszystkich obowiązującego rygoru - czyli zachowania dystansu społecznego, dbania o higienę rąk oraz noszenia maseczek wszędzie tam, gdzie jest to konieczne.



Rząd rozważa również wprowadzenie obowiązku noszenia osłony we wszelkich przestrzeniach publicznych.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski podczas zeszłotygodniowej rozmowy w Money.pl mówił:



- Zastanawiamy się nad pewną zwiększoną kontrolą dotyczącą imprez rodzinnych, szczególnie wesel w tych powiatach. Możliwe jest zmniejszenie liczby osób na tych uroczystościach. Rozwiązaniem jest też obowiązek rejestracji takiego wydarzenia w jakikolwiek sposób. Chcielibyśmy, by było wiadomo, gdzie takie wesele się odbywa, kto w nim uczestniczy.



I te dane potwierdził w czasie porannej konferencji prasowej Ministerstwa Zdrowia 7 sierpnia.