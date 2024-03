Spis treści: 01 Pochodzenie imienia Judyta

Pochodzenie imienia Judyta

Imię Judyta ma korzenie w języku hebrajskim. Wywodzi się ono od imienia Jehudith lub Yehudit, które oznacza "kobieta z Judy" lub "kobieta z Judei". Niekiedy tłumaczone jest również jako "chwalona".

Judyta to imię pochodzenia biblijnego, jest ona postacią biblijną, występującą w Księdze Judyty Starego Testamentu. Jest to kobieta z charakterem, odważna i zdeterminowana, która odegrała kluczową rolę w ocaleniu swojego ludu.

Kobiety noszące imię Judyta mają zazwyczaj silną wolę i zdolność do podejmowania trudnych decyzji w życiu.

Judyta jest kobietą o silnej osobowości. Niezależność jest dla niej niezwykle ważna, nie toleruje ingerencji w swoje życie. Gdy tylko poczuje zagrożenie, potrafi stanąć do walki, broniąc swoich wartości i interesów. Cechuje ją odwaga, a także duża pewność siebie.

Jest ambitna i konsekwentna w dążeniu do celów, które sobie postawiła. Nie zważa na opinie czy sugestie innych, idzie swoją drogą.

W relacjach partnerskich również preferuje stanowcze podejście i nie boi się dominować. Czasem może wykazywać w stosunku do płci przeciwnej wojowniczy dystans, a nawet uciekać się do manipulacji, by osiągnąć swoje cele.

Judyta jest też kobietą wrażliwą i uczuciową, jednak w codziennym życiu kieruje się logiką, a swój sposób myślenia opiera na faktach.

Judyta jest ambitna i zdeterminowana. Zawsze wytrwale dąży do wyznaczonych celów

Popularność imienia Judyta w Polsce. W 2023 tylko kilkadziesiąt dziewczynek dostało to imię

W Polsce imię Judyta nie jest szczególnie popularne. W 2023 roku dostało je jedynie 70 nowo narodzonych dziewczynek.

Dla porównania, w 2023 roku najpopularniejsze żeńskie imię, czyli Zofia nadano niemal pięciu tysiącom dziewczynek, z kolei 4800 córek otrzymało drugie w rankingu polularności imię - Zuzanna.

Judyta jest więc świetną propozycją dla rodziców, poszukujących oryginalnego imienia dla swoich pociech, które jednocześnie będzie miało wyjątkowe znaczenie.

