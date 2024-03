Spis treści: 01 Helena: pochodzenie imienia

02 Imię Helena: odpowiedniki w różnych językach

03 Znane Heleny

04 Imię Helena: numerologia

Chociaż nie znajduje się w rankingach najpopularniejszych imion, w Polsce nadal jest nadawane dość często. Imię Helena nosi w naszym kraju dokładnie 163 805 kobiet. W 2023 roku zostało ono nadane 2511 razy. Tak wynika z danych udostępnianych przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Helena: pochodzenie imienia

Imię Helena wywodzi się z języka greckiego, a konkretnie słowa Ἑλένηăņ, które oznacza "blask Księżyca". To połączenie słów hele (blask), helane (pochodnia) lub selene (księżyc). Mianem helene określano kosz trzcinowy, który niesiony był w procesji w trakcie święta nazywanego helenoforiami.

W Polsce po raz pierwszy imię to odnotowano w 1272 roku. Helena obchodzi imieniny 2 marca, 11 kwietnia, 23 kwietnia, 22 maja, 31 lipca, 13 sierpnia, 18 sierpnia i 4 listopada. Spośród wszystkich dat, najpopularniejszą jest 22 maja.

Imię Helena ma sporo zdrobnień. Najpopularniejsze to Hela, Helcia, Helen, Helencia, Helenia, Helenka, Heluś, ale i Lena, Lenka, Elena czy Elen.

Imię Helena: odpowiedniki w różnych językach

Tak imię Helena brzmi w poszczególnych językach:

grecki: Elena, Eleni

Elena, Eleni angielski: Helen

Helen hiszpański: Elena

Elena niemiecki: Helene, Lene, Leni

Helene, Lene, Leni francuski: Hélne

Hélne norweski: Helene

Helene serbsko-chorwacki: Jelena

Jelena ukraiński: Olena.

Znane Heleny

Helena Modrzejewska: aktorka teatralna,

aktorka teatralna, Eleni (Eleni Tzoka): piosenkarka greckiego pochodzenia,

piosenkarka greckiego pochodzenia, Helena Vondráčková : czeska piosenkarka,

: czeska piosenkarka, Helen Hunt : amerykańska aktorka.

: amerykańska aktorka. Helena Bonham Carter : angielska aktorka,

: angielska aktorka, Helen Shapiro : angielska piosenkarka,

: angielska piosenkarka, Helena Rasiowa : polska matematyczka.

: polska matematyczka. Helena Rakoczy: polska gimnastyczka.

Imię Helena: numerologia

Do każdego z imion przypisana jest jakaś liczba, która wiąże się z numerologią. Określa charakter, mocne i słabe strony, daje też wskazówki co do relacji. Do imienia Helena przyporządkowana jest cyfra 9. Symbolika Dziewiątki wiąże się z chęcią niesienia pomocy i poczuciem misji. Dlatego też takie osoby bez wahania działają, jeśli tylko mogą w ten sposób komuś pomóc.

Numerologiczne 9 są wrażliwe na krzywdę innych, empatyczne i nastawione do świata życzliwie. W miłości poszukują przede wszystkim bratniej duszy. Są też emocjonalne, co czasami utrudnia im właściwy ogląd danej sytuacji. Dziewiątki muszą też uważać na to, by nie przesadzać ze zbytnim poświęcaniem się dla innych. Warto to robić w granicach rozsądku - Dziewiątki muszą zrozumieć, że całego świata nie zbawią, a muszą czasami pomyśleć również o sobie i swoich potrzebach.

W jakich zawodach najlepiej sprawdzą się Dziewiątki? To np. psycholog, psychiatra, muzyk czy profesje, w których konieczny jest kontakt z ludźmi. Mogą to być również profesje kreatywne, które wymagają myślenia poza schematami i są związane z działalnością artystyczną. Dziewiątki mogą być również świetnymi dziennikarzami, nauczycielami czy pisarzami.

