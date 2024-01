Chcieli nadać córce piękne imię. Urzędnicy: Archaiczne. Nie występuje

Oprac.: Aleksandra Tokarz Życie i styl

W Polsce nosi je już ponad 30 tys. kobiet. Co więcej, wyjątkowe imię z roku na rok zdaje się nie tracić na popularności. Świeżo upieczeni rodzice sięgają po nie coraz częściej, nazywając tak swoje córki. To imię zaskakuje bowiem znaczeniem. Co to znaczy Adrianna?

Zdjęcie Co to znaczy Adrianna? Popularne imię z zaskakującym znaczeniem / 123RF/PICSEL