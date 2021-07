Sylwia Bomba w wystrzałowej kreacji w "Tańcu z gwiazdami"!

Sylwia Bomba to jedna z bohaterek popularnego formatu "Gogglebox. Przed telewizorem", w którym razem ze swoją przyjaciółką, Ewą Morozowską-Kozłowską już od kilku lat w zabawny sposób komentuje telewizyjne programy i seriale. Duet przyjaciółek pokochały tysiące Polek i Polaków.

Sylwia Bomba - "Taniec z gwiazdami"

O starcie Sylwii Bomby w programie "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami" poinformowano 19 czerwca na instagramowym profilu programu. "Sylwia Bomba to popularna influencerka, która podbiła serca Polaków jako komentatorka w programie "Gogglebox". Zawodowo zajmuje się fotografią oraz modą. Witamy w naszej tanecznej rodzinie i życzymy wielu sukcesów na parkiecie w poniedziałki!" - czytamy.





Sama Sylwia Bomba zaczęła też potwierdzać informację w swoich mediach społecznościowych i wywiadach. Pytana przez "Plejadę", zdradziła, czy w związku z jej przygodą z "Tańcem z gwiazdami" Sylwia Bomba weźmie udział w nowym sezonie "Goggleboxa":



Będę się bardzo starała to wszystko połączyć, bo jednocześnie nagrywamy także program "Gogglebox", a najważniejsza jest przecież Antosia, moja córka, którą cały czas się opiekuję (...) Długo się zastanawialiśmy, ale uznaliśmy, że damy radę to wszystko pogodzić

Fani jednej z najpopularniejszych komentatorek w programie "Gogglebox" mogą więc odetchnąć z ulgą!





Sylwia Bomba - tak wygląda dziś! Pierwsza kreacja z "Tańca z gwiazdami"

Sylwia Bomba pochwaliła się także owocami sesji dla programu "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami". Zdjęcia i wideo w oszałamiającej kreacji opublikowała na swoim Instagramie:



Sylwia Bomba wyznała także, że strój "odsłania jej wszystkie kompleksy":



Zaczeło się �������� sama nie mogę, w to uwierzyć, że stoję przed kamerami w stroju, który odkrywa wszystkie moje kompleksy i uśmiecham się od ucha do ucha z radosci

Mimo to, bohaterka "Goggleboxa" promienieje! Czy to lata doświadczenia przed kamerą w programie TTV, czy po prostu wrodzona charyzma pozwalają jej na taką swobodę?



Zdjęcie Sylwia Bomba w swojej pierwszej tanecznej kreacji! Wygląda olśniewająco! /Instagram / @tanieczgwiazdami /Instagram

Zdjęcie Sylwia Bomba w "Tańcu w gwiazdami" zrobi furorę? Wszystko na to wskazuje! / Instagram / @tanieczgwiazdami / Instagram

Kim jest Sylwia Bomba?

Sylwia Bomba jest znana z programu "Gogglebox. Przed telewizorem". Zawodowo zajmuje się jednak fotografią, skończyła Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną w Łodzi. Aktywnie prowadzi także swojego Instagrama, jest influencerką.





Jak myślicie, do którego odcinka dotrze Sylwia Bomba w "Tańcu z gwiazdami"?



