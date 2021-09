Walka o każdy kilogram. Jak unikać dantejskich scen w lumpeksach?

"Turystyka lumpeksowa" nowy trend wśród sympatyków odzieży używanej

Z dnia na dzień przybywa miłośników używanej odzieży. Trudno określić klientów lumpeksów. W sklepie można spotkać dosłownie każdego. Młodzież, która szuka perełek, blogerki, które polują na stylizacje w stylu vintage, rodzice, którzy szukają ubrań dla swoich pociech, dojrzałe kobiety stawiające na jakość odzieży i mężczyzn, którzy najczęściej polują na ubrania sportowe tańsze niż gdzie indziej. Nowym trendem jest podróżowanie w pogoni za okazjami z second-handów.



TikTok

Nie brakuje Tik Tokerów, którzy są w stanie wsiąść w pociąg lub autobus i przejechać pół Polski, aby odwiedzić najpopularniejsze sklepy z używaną odzieżą w Krakowie, Warszawie lub Wrocławiu. Filmiki krążą w sieci i zachęcają innych do wycieczek po odzież za złotówkę. Faktycznie podczas wyprzedaży ubrania są przeceniane. Zdarza się, że sukienkę, kurtkę zimową, płaszcz lub dżinsy możemy kupić za złotówkę.

Reklama

Łowcy okazji w sklepach z używaną odzieżą. Jak rozpoznać "damski gang"?

Wiele osób unika tego dnia. Choć można zaoszczędzić, atmosfera nie zawsze sprzyja robieniu zakupów. Przed sklepem ustawia się kolejka jeszcze przed godzinami otwarcia, a potem tłum z impetem wbiega do sklepu. Dominuje zasada "kto pierwszy ten lepszy".

Wideo youtube

Zdarzają się sytuacje, kiedy klienci rzucają się na siebie i wyrywają towar przyniesiony do boksów przez obsługę sklepu. Przepychanki i wyzwiska to częste tło robienia zakupów w lumpeksach. Potem, z naręczem ubrań, klienci udają się do przymierzalni. Są tacy, którzy od razu idą do kasy. Nie brakuje też grup zorganizowanych. Do sklepu przychodzą koleżanki i dzielą się zadaniami. Jedna osłania, druga rzuca się na towar, a trzecia go przechwytuje.

Jest też inna metoda. Rzucamy się na wszystko, a potem na uboczu przeglądamy "wyrwany" towar, robimy tzw. odsiew ubrań i decydujemy, które ubrania kupujemy. Podczas wyprzedaży nie brakuje też łowców okazji, którzy upolowany towar pakują do worków i bez wahania płacą za niego przy kasie. Potem delikatny lifting i ubrania można kupić za wyższą cenę w sieci. Przykładowo zakup worka ubrań zwraca się po sprzedaży jednego swetra. Ten biznes ma wielu zwolenników.

Wideo youtube

Atmosfera wyprzedaży jest specyficzna. Podobne zachowania można obserwować w dniu dostawy. Dlatego wiele osób, chcąc uniknąć tłumów i agresywnych zachowań decyduje się na zakupy w środku cyklu wyprzedażowego. Jeżeli dostawa jest w sobotę lub poniedziałek, idealnymi dniami na zakupy są środy lub czwartki! Towar jeszcze nie jest "przebrany", a już można załapać się na 50 proc. wyprzedaż. Zanim udamy się na zakupy do sklepu z używaną odzieżą, warto pamiętać o kilku zasadach.



Zdjęcie Zofia, hrabina Wesseksu chętnie odwiedza sklep z ubraniami z drugiej ręki. Żona księcia Edwarda od lat promuje ten trend w rodzinie królewskiej / Getty Images

Jak robić zakupy w lumpeksie? Przestrzegaj tych zasad, a stworzysz idealną garderobę

Po pierwsze warto zrobić listę. Zastanówmy się, czego potrzebujemy? Kupowanie wszystkiego, co wpada w ręce, nie ma sensu. Efekt jest taki, że kuszeni ceną niepotrzebnie zapełniamy szafę ubraniami, które wykorzystujemy kilka razy w roku lub wcale.



Zwracajmy uwagę na jakość i ponadczasowe wzory. To dobry krok do tworzenia szafy kapsułowej. Warto mieć kilka stylizacji, które można ze sobą dowolnie mieszać i wykorzystywać w zależności od okazji.



TikTok

Nie kupujmy za małych ubrań. Wiele pań nie dopina spodni w pasie lub koszuli w biuście, ale liczy na to, że za kilka miesięcy pozbędzie się wałeczków i ubranie będzie leżało jak ulał. Nic bardziej mylnego. Takie kreacje kończą swój żywot na dnie szafy, a na światło dzienne wychodzą przy okazji porządków i najczęściej są wyrzucane lub przekazywane dalej.



W sklepach z używaną odzieżą nie kupujmy zniszczonych ubrań. Dziura, na którą naszyjemy łatę - wierzycie w to? Plama, która zejdzie po pierwszym praniu - nie zawsze tak jest.



Unikajmy ubrań, które trzeba przerobić. Skracanie spodni, zwężanie spódnic przerabianie rękawów... To się nie uda. Chyba że jesteśmy krawcowymi lub mamy smykałkę do szycia. W mediach społecznościowych nie brakuje osób, które potrafią zdziałać cuda z kupionego za kilka złotych ubrania. Czy należysz do tej garstki?

Zobacz także:



Lumpeksy i wypożyczalnie ubrań rozkładają na łopatki sieciówki? Gdzie Polki chętniej robią zakupy?



Artyści zachwyceni ubraniami z drugiej ręki. Co z nich robią?



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wspomagają odchudzanie. Warto je poznać Interia.tv