Warzywne placki

Są kolorowe i smaczne, a co najważniejsze – zdrowe oraz lekkostrawne, bo podane z sosami, ziołami i przyprawami przyspieszającymi metabolizm.

Zdjęcie Kalafiorowe placki z cukinią /123RF/PICSEL

Kalafiorowe placki z cukinią

Czas przyrządzenia: ok. 30 min + gotowanie kalafiora Składniki dla: 6 porcji Składniki 1 kalafior

1 mała cukinia

2 małe cebule

4 łyżki mąki kukurydzianej

4 jajka

2 szkl. jogurtu

garść listków mięty

2 ząbki czosnku

sól

pieprz curry w proszku

1 łyżka masła

olej do smażenia

Sposób przygotowania:

1. Kalafior oczyść, umyj, podziel na różyczki. Zalej je posoloną wodą. Gotuj 20 minut. Cukinię oczyść, grubo zetrzyj, odciśnij nadmiar soku. Cebule obierz, posiekaj. Zeszklij na maśle. Dołóż cukinię i duś całość ok. 5 minut. Ugotowany kalafior odcedź, osącz. Od razu rozgnieć go widelcem, połącz z podsmażoną cukinią i cebulą. Masę warzywną odstaw, by przestygła. Potem dodaj do niej mąkę kukurydzianą i jajka. Przypraw solą oraz pieprzem. Dobrze wymieszaj.



Reklama

2. Na patelni rozgrzej 3 łyżki oleju. Na gorący tłuszcz nakładaj porcje ciasta, formując owalne racuchy. Placki smaż na rumiano (razem ok. 15 minut). Czosnek przeciśnij przez praskę. Wymieszaj go z jogurtem. Sos przypraw na pikantnie curry i wsyp posiekaną miętę, by usprawnić trawienie. Podawaj do placków.

Wersja light

Do placków dodaj gałkę muszkatołową. Pobudza trawienie i pomaga pozbyć się problemów trawiennych, takich jak niestrawność czy infekcje jelitowe. Zamiast smażyć placki, upiecz je w piekarniku. Dzięki temu nie będziesz musiała dodawać oleju i zmniejszysz kaloryczność dania. Placki piecz 30 minut w 180 st.

Wersja przy endometriozie

Jednym z objawów endometriozy są obfite miesiączki. Wiąże się to z ryzykiem wypłukania z organizmu żelaza i grozi stanami osłabienia, a nawet anemii. Dlatego zamień 1/2 kalafiora na 45 dag ugotowanej czerwonej soczewicy, bogatej w ten pierwiastek.