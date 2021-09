Zofia Zborowska świętuje urodziny teściowej. „Wyglądacie jak siostry”

Zofia Zborowska odpoczywa w Sopocie

Zofia Zborowska jest bardzo aktywna w social mediach. Chętnie odpowiada na pytania fanów i dzieli się z nimi zarówno życiem prywatnym, jak i zawodowym. Aktorka opublikowała niedawno zdjęcie, na którym pozuje wraz z mamą, Marią winiarską oraz teściową, Hanną Bukowską. Relacja z rodzinnego wyjazdu do Sopotu wzbudziła duże zainteresowanie fanów.

Aktorka postanowiła wybrać się do nadmorskiej miejscowości, by uczcić urodziny teściowej. Zborowska często podkreśla, że z mamą meża łączy ją ciepła i serdeczna relacja. Babcie małej Nadziei bardzo się lubią i chętnie spędzają wspólnie czas. Maria Winiarska i Hanna Bukowska niedawno wróciły z Paryża. Kobiety, będąc we Francji, zwiedzały tamtejsze zabytki i atrakcje oraz kosztowały lokalnej kuchni.

Zofia Zborowska na wspólnym zdjęciu z mamą i teściową

Ze zdjęcia opublikowanego przez Zofię Zborowską możemy wnioskować, że w Sopocie babci Nadziei bawią się równie dobrze. Podczas wspólnego wyjazdy panie świętują urodziny mamy Andrzeja Wrony. "Urodzinowy weekend Teściówki aka Babci Hani w Sopocie czas start" - oznajmiła we wpisie Zborowska.

Fani zwrócili uwagę, że mama i teściowa Zofii Zborowskiej wyglądają niezwykle młodo. "Wyglądacie jak trzy siostry, a nie dwa pokolenia" - zauważyła jedna z obserwatorek. Komentarz szybko zyskał uznanie innych użytkowników aplikacji.

Fani Zborowskiej pod postem składali również urodzinowe życzenia mamie Andrzeja Wrony. Obserwatorzy zaznaczali, że tak zaangażowane i pomocne babcie to skarb. "Czuję, że to będzie impreza roku! Stówka dla Babci Hani!" - napisała pod postem Agata Rubik. Nieco bardziej powściągliwy komentarz zamieścił Piotr Rubik. "Hania, wszystkiego najlepszego!" - napisał muzyk.

Sto lat! Odkąd zobaczyłam relację z chlebem kupionym przez teściową, jestem fanką. Miłego weekendu!

Ojej jakie te Babcie są super Laski! Moja córka jutro 20 lat...też chcę być taką Babcią

