​Kirsten Dunst ujawniła, że urodziła syna. Cztery miesiące temu!

Gwiazdy

39-letnia aktorka dopiero wczoraj potwierdziła, że jej rodzina powiększyła się o kolejne dziecko. I to cztery miesiące temu. Jak powiedziała w wywiadzie dla "The New York Times" opublikowanym w piątek, jej syn - James Robert - jest prawdziwym aniołem.

Zdjęcie Kirsten Dunst zaskoczyła fanów zdradzając, że znów została mamą / East News