Czy pralka ma funkcję suszenia ubrań? Prosty trik ułatwi ci życie

Funkcja suszenia ubrań zwykle jest dostępna w pralkosuszarkach. W przypadku rzeczonych urządzeń wystarczy wybrać odpowiedni program, by móc wysuszyć wyprane ubrania. Okazuje się jednak, że podobny efekt możemy uzyskać w typowych pralkach, które nie mają owej funkcjonalności. Wystarczy opcja wirowania.

W jaki sposób wirowanie może pomóc wysuszyć rzeczy po praniu? Po zakończeniu standardowego cyklu należy otworzyć pralkę i umieścić w niej duży i suchy ręcznik frotte. Następnie włączamy program wirowania. Nadmiar wilgoci powinien zostać wówczas wchłonięty przez suchy ręcznik, który w tym przypadku zadziała jak gąbka.

Warto wspomnieć o tym, że powyższa metoda najlepiej sprawdzi się w przypadku suszenia odzieży takiej jak koszulki, bluzki, koszule czy bielizna. W innych przypadkach, gdy chcemy w ten sposób wysuszyć grube swetry lub bluzy, tego rodzaju suszenie może okazać się niewystarczające.

Jak wysuszyć ubrania w pralce? Wykorzystaj do tego celu ręcznik.

Na co zwrócić uwagę przy suszeniu w pralce?

Suszenie w pralce za pomocą wirowania nie jest zbyt dobrym rozwiązaniem dla niektórych rodzajów ubrań. Przed umieszczeniem tego typu rzeczy w bębnie, warto zaznajomić się z informacjami podanymi przez producenta na metce. Przeważnie powinno unikać się wirowania między innymi jedwabnych koszul czy wełnianych swetrów.

Co istotne - jeśli chcemy ekspresowo wysuszyć jedną rzecz, możemy wykorzystać nieco urozmaiconą wersję wcześniej opisanego triku z ręcznikiem. Sposób polega na ciasnym zawinięciu w suchy ręcznik odzieży, z której chcemy szybko pozbyć się nadmiaru wilgoci. Ściskamy mocno i ugniatamy w rękach. Ręcznik powinien wchłonąć większość wilgoci. Konieczne może okazać się jeszcze kilkuminutowe suszenie na kaloryferze.

Jak rozwieszać mokre pranie na suszarce?

Chcąc szybko wysuszyć pranie, warto trzymać się pewnych zasad, dzięki którym cały proces przebiegnie znacznie sprawniej. Przede wszystkim zadbaj o właściwą cyrkulację powietrza w pomieszczeniu. W przeciwnym razie czas schnięcia może się znacznie wydłużyć.

Wywieszając pranie na suszarce, unikaj ścisku, który może przyczyniać się do blokowania przepływu powietrza. Koszule, swetry czy sukienki wieszaj na wieszakach - dzięki temu wyschną szybciej, a ponadto będą się mniej gniotły.

Zimą możesz ustawić suszarkę bliżej kaloryfera. Ciepło bijące od grzejnika korzystnie wpłynie na tempo schnięcia ubrań.

