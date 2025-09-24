Spis treści: Ile wynosi renta wdowia i jakie idą zmiany? Waloryzacja świadczenia w 2026 roku Kryteria przyznawania renty wdowiej

Ile wynosi renta wdowia i jakie idą zmiany?

Renta wdowia daje seniorom możliwość łączenia własnej emerytury lub renty z częścią świadczenia po zmarłym małżonku.

Obecnie osoba uprawniona otrzymuje 100 proc. swojego świadczenia oraz 15 proc. emerytury po małżonku. Od stycznia 2027 roku ten drugi element zostanie zwiększony do 25 proc., co oznacza wyraźną poprawę sytuacji finansowej wielu seniorów.

Przykłady pokazują, jak duża będzie to zmiana. Senior z emeryturą w wysokości 2500 zł, mający prawo do renty rodzinnej o wysokości 2000 zł obecnie dostaje 2800 zł brutto. Po reformie będzie to już 3000 zł. W innym przypadku osoba z emeryturą 3200 zł i rentą rodzinną 3750 zł obecnie otrzymuje 4230 zł, a po zmianach zyska 4550 zł - czyli o 320 zł więcej miesięcznie.

Waloryzacja świadczenia w 2026 roku

Podwyżka renty wdowiej nie jest jedyną dobrą wiadomością dla seniorów. W marcu 2026 roku planowana jest waloryzacja rent i emerytur na poziomie 4,9 proc., co automatycznie zwiększy także wysokość świadczeń wdowich.

Zmianie ulegnie również próg dochodowy, który obecnie wynosi trzykrotność minimalnej emerytury. Od 2026 roku limit ten ma sięgnąć 5912,94 zł brutto.

Kryteria przyznawania renty wdowiej

Świadczenie przysługuje osobom spełniającym określone kryteria. Do kluczowych warunków należą:

Osiągnięcie odpowiedniego wieku - kobiety muszą mieć ukończone 60 lat, a mężczyźni 65 lat. Prawo do renty rodzinnej - beneficjent musi mieć przyznaną rentę rodzinną po zmarłym małżonku, ale nie wcześniej niż po ukończeniu 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni). Pozostawanie w związku małżeńskim do dnia śmierci małżonka - renta nie przysługuje osobom rozwiedzionym czy żyjącym w separacji. Niepozostawanie w nowym związku małżeńskim - ponowne zawarcie małżeństwa wyklucza możliwość pobierania renty wdowiej.

