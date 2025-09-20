W skeczu "Premier" zobaczycie, jak szef rządu wraz ze swoją ekipą próbuje ogarnąć sprawy państwa… do chwili, gdy na salę wkracza ktoś, kogo absolutnie się tam nie spodziewali.

Jeszcze więcej chaosu czeka w "Sali plenarnej", gdzie marszałek Sejmu stara się zaprowadzić porządek wśród rozgadanych posłów. Jak kończą się takie próby?

"Kabaret na żywo. Młodzi i Moralni" to dobrze znani mistrzowie satyry: Kabaret Młodych Panów oraz Robert Górski - lider "Kabaretu Moralnego Niepokoju".

Nowe odcinki przynoszą ostrą, bezkompromisową satyrę polityczną. Na celowniku znajdą się wszyscy - od prawicy, przez lewicę, aż po centrum. Areną komedii staną się gabinety władzy, sejmowe bufety i mniej oczywiste zakamarki politycznego życia.

Już w sobotę o godz. 19:55 - tylko w Polsacie!

