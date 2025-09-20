Placki ziemniaczane to popularna, prosta potrawa, przygotowywana ze startych ziemniaków, smażonych następnie na oleju lub smalcu. Do ziemniaków dodaje się cebulę, jajka, trochę mąki, sól, a czasem także pieprz.

Według niektórych przepisów, starte ziemniaki z cebulą zalewa się wrzącym mlekiem.

Placki ziemniaczane podaje się chrupkie, zaraz po usmażeniu. W wersji na słono mogą być podawane z gulaszem (tzw. placki po węgiersku) lub z różnego rodzaju sosami, kwaśną śmietaną, pokruszoną bryndzą czy twarogiem.

Placki można też jeść na słodko - z cukrem, cukrem i kwaśną śmietaną, konfiturami czy musem jabłkowym.

Jak zrobić idealne placki ziemniaczane? Stosuj się do tej jednej zasady

Aby przygotować idealne placki ziemniaczane, należy zadbać o odpowiednie rozgrzanie oleju. Tłuszcz powinien mieć około 180 stopni Celsjusza. Możemy to sprawdzić, wrzucając na patelnię niewielki kawałek chleba i odliczając 16 sekund. Jeśli po tym czasie chleb się ładnie zarumieni, oznacza to, że olej jest odpowiednio rozgrzany.

W przygotowywaniu placków niezwykle istotny jest także proces przyrządzania ziemniaczanej masy. Musimy ją odcisnąć z nadmiaru wody (na przykład za pomocą bawełnianej ściereczki). W przeciwnym razie placki mogą chłonąć olej z patelni i tym samym tracić na chrupkości.

Woda, powstała po odciśnięciu masy nie jest wcale zbędnym odpadem. Wprawdzie większość z nas po prostu ją wylewa, ale nieliczni wiedzą, że warto ją wykorzystać!

Co zrobić z wodą po plackach ziemniaczanych? To cenny "odpad"

Wodę po plackach ziemniaczanych możemy wykorzystać jako bazę do zup i sosów - skrobia zagęści potrawę, czyniąc ją bardziej pożywną, a przy tym - smaczniejszą! Woda po plackach doskonale sprawdzi się także jako naturalny nawóz, zwłaszcza dla roślin doniczkowych. Jest bogata w fosfor i inne minerały, tak cenne dla tych roślin.

Wodę po plackach ziemniaczanych docenią też zwierzaki - można nią "dosmaczyć" suchą karmę dla psów. Ziemniaczana woda doda jej wilgoci i poprawi smak.

