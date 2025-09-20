Co zrobić z wodą po plackach ziemniaczanych? Nigdy jej nie wylewaj
Woda, powstała z wyniku "odciskania" masy ziemniaczanej to dla większości z nas "odpad", którego się pozbywamy. To błąd, bo ma w sobie trochę cennych składników, które warto wykorzystać!
Placki ziemniaczane to popularna, prosta potrawa, przygotowywana ze startych ziemniaków, smażonych następnie na oleju lub smalcu. Do ziemniaków dodaje się cebulę, jajka, trochę mąki, sól, a czasem także pieprz.
Według niektórych przepisów, starte ziemniaki z cebulą zalewa się wrzącym mlekiem.
Placki ziemniaczane podaje się chrupkie, zaraz po usmażeniu. W wersji na słono mogą być podawane z gulaszem (tzw. placki po węgiersku) lub z różnego rodzaju sosami, kwaśną śmietaną, pokruszoną bryndzą czy twarogiem.
Placki można też jeść na słodko - z cukrem, cukrem i kwaśną śmietaną, konfiturami czy musem jabłkowym.
Jak zrobić idealne placki ziemniaczane? Stosuj się do tej jednej zasady
Aby przygotować idealne placki ziemniaczane, należy zadbać o odpowiednie rozgrzanie oleju. Tłuszcz powinien mieć około 180 stopni Celsjusza. Możemy to sprawdzić, wrzucając na patelnię niewielki kawałek chleba i odliczając 16 sekund. Jeśli po tym czasie chleb się ładnie zarumieni, oznacza to, że olej jest odpowiednio rozgrzany.
W przygotowywaniu placków niezwykle istotny jest także proces przyrządzania ziemniaczanej masy. Musimy ją odcisnąć z nadmiaru wody (na przykład za pomocą bawełnianej ściereczki). W przeciwnym razie placki mogą chłonąć olej z patelni i tym samym tracić na chrupkości.
Woda, powstała po odciśnięciu masy nie jest wcale zbędnym odpadem. Wprawdzie większość z nas po prostu ją wylewa, ale nieliczni wiedzą, że warto ją wykorzystać!
Co zrobić z wodą po plackach ziemniaczanych? To cenny "odpad"
Wodę po plackach ziemniaczanych możemy wykorzystać jako bazę do zup i sosów - skrobia zagęści potrawę, czyniąc ją bardziej pożywną, a przy tym - smaczniejszą! Woda po plackach doskonale sprawdzi się także jako naturalny nawóz, zwłaszcza dla roślin doniczkowych. Jest bogata w fosfor i inne minerały, tak cenne dla tych roślin.
Wodę po plackach ziemniaczanych docenią też zwierzaki - można nią "dosmaczyć" suchą karmę dla psów. Ziemniaczana woda doda jej wilgoci i poprawi smak.